На Алтае 22-летняя девушка перевела 75 тысяч рублей на "безопасный счет"

Все началось с предлога перерегистрироваться у мобильного оператора

26 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

22-летняя девушка из Алтайского края стала жертвой мошенников и перевела на "безопасный счет" 75 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Жительнице поселка Новый Мир Поспелихинского района позвонила неизвестная в мессенджере и представилась сотрудницей сотового оператора. Незнакомка убедила сельчанку назвать код из SMS для перерегистрации под предлогом, что ее номер находится в пользовании другого человека.

Позже с девушкой связался мужчина и сказал, что ее профиль на сайте госуслуг взломали и необходимо перевести деньги на "безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.