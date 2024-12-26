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На Алтае 22-летняя девушка перевела 75 тысяч рублей на "безопасный счет"

Все началось с предлога перерегистрироваться у мобильного оператора

26 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

22-летняя девушка из Алтайского края стала жертвой мошенников и перевела на "безопасный счет" 75 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Жительнице поселка Новый Мир Поспелихинского района позвонила неизвестная в мессенджере и представилась сотрудницей сотового оператора. Незнакомка убедила сельчанку назвать код из SMS для перерегистрации под предлогом, что ее номер находится в пользовании другого человека. 

Позже с девушкой связался мужчина и сказал, что ее профиль на сайте госуслуг взломали и необходимо перевести деньги на "безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 4

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Гость

17:29:34 26-12-2024

Видимо, для того и создавались "госуслуги", чтобы предоставлять аферистам возможность взламывать "личный кабинет" и от имени простофиль (полновластных "владельцев" оного) наносить им сколь угодно гнусный ущерб ...

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Гость

22:07:00 26-12-2024

Это уже даже не смешнно

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Гость

07:56:55 27-12-2024

Гость (22:07:00 26-12-2024) Это уже даже не смешнно...
Столько тупых в крае, реально не до смеха.

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Гость

07:57:06 27-12-2024

Похоже на гипноз. Кашпировский же оттуда, возможно ученики. Люди в полусне чего-то делают, просыпаются, или банкомат подожгли, или кредит взяли

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