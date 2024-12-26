На Алтае 22-летняя девушка перевела 75 тысяч рублей на "безопасный счет"
Все началось с предлога перерегистрироваться у мобильного оператора
26 декабря 2024, 15:31, ИА Амител
22-летняя девушка из Алтайского края стала жертвой мошенников и перевела на "безопасный счет" 75 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
Жительнице поселка Новый Мир Поспелихинского района позвонила неизвестная в мессенджере и представилась сотрудницей сотового оператора. Незнакомка убедила сельчанку назвать код из SMS для перерегистрации под предлогом, что ее номер находится в пользовании другого человека.
Позже с девушкой связался мужчина и сказал, что ее профиль на сайте госуслуг взломали и необходимо перевести деньги на "безопасный счет".
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
17:29:34 26-12-2024
Видимо, для того и создавались "госуслуги", чтобы предоставлять аферистам возможность взламывать "личный кабинет" и от имени простофиль (полновластных "владельцев" оного) наносить им сколь угодно гнусный ущерб ...
22:07:00 26-12-2024
Это уже даже не смешнно
07:56:55 27-12-2024
Гость (22:07:00 26-12-2024) Это уже даже не смешнно...
Столько тупых в крае, реально не до смеха.
07:57:06 27-12-2024
Похоже на гипноз. Кашпировский же оттуда, возможно ученики. Люди в полусне чего-то делают, просыпаются, или банкомат подожгли, или кредит взяли