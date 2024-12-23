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В Бийске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более трех миллионов рублей

72-летняя женщина оформила кредиты и продала дом

23 декабря 2024, 14:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

72-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась более трех миллионов рублей. Ее убедили оформить кредиты, продать дом и перевести деньги на "безопасные счета". Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Сначала аферисты сказали женщине, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы "защитить средства", пенсионерка взяла несколько займов в банках и перевела деньги на указанные счета.

Затем ей позвонил неизвестный мужчина, заявив, что мошенники нацелились на ее дом. Женщине предложили продать недвижимость и передать средства курьеру якобы для предотвращения мошеннических схем.

Пенсионерка согласилась и провела сделку. Однако при продаже другой квартиры потенциальный покупатель насторожился из-за подозрительно низкой цены. Он связался с родственниками женщины, которые не знали о происходящем.

"Пенсионерка призналась, что действовала по указке неизвестных. За три месяца она отдала преступникам более трех миллионов рублей", – рассказали в МВД.

Дочь потерпевшей обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Бийск Мошенники полиция

Комментарии 8

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Гость

14:34:14 23-12-2024

Из каждого утюга постоянно разносится:"Бедные пенсионеры в России голодают и собирают просрочку из помоек у супермаркетов. Нищие инженеры живут на прожиточный минимум. И т.п.".А потом новости:"Пенсионерка перевела 2 миллиона телефонным мошенникам, а потом подожгла здание Почты, чтобы вернуть свои 2 миллиона", "Сотрудник НИИ перевёл 6 миллионов телефонным мошенникам, а потом взял в банке кредит 10 миллионов"...А ещё я в молодые годы часто снимал жильё у нищих пенсионеров, которые жили в своей двушке и сдавали вторую однушку/двушку, "купленную для внучки, когда подрастёт".

и я знаю много молодых семей, которые ютятся на съёмном жилье и у них нет лишних 2 миллионов, чтобы подарить мошенникам.

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Гость

15:15:19 23-12-2024

Гость (14:34:14 23-12-2024) Из каждого утюга постоянно разносится:"Бедные пенсионеры в Р... Бабушка кредит взяла и жильё продала, сколько зла на стариков!

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Владимир

19:06:14 23-12-2024

Гость (14:34:14 23-12-2024) Из каждого утюга постоянно разносится:"Бедные пенсионеры в Р... Пенсионер пенсионеру рознь- у обычных пенсионеров денег мало. Но есть пенсионеры бывшие чиновники и что-то в этом роде- они на должшостях сумели поиметь миллионы.

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а в москве старушка

14:55:21 23-12-2024

аж 146 млн отдала
бедная... теперь

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Гость

15:03:15 23-12-2024

Вот что бывает, если отвечать на незнакомые номера! никогда не беру трубку, идут все лесом вместе со своими предложениями.

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Гость

18:44:23 23-12-2024

При большевиках аферисты кишмя не кишели: "коммуняки" находили способы выявлять их и обезвреживать. Каков режим, такова и степень разнузданности криминальных элементов...

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Гость

18:52:22 23-12-2024

мошенники теперь ни в чем не будут себе отказывать, можно жилье на Кипре прикупить! класс чо

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Гость

07:26:44 24-12-2024

где те, кто обязаны защищать граждан???

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