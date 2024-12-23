В Бийске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более трех миллионов рублей
72-летняя женщина оформила кредиты и продала дом
23 декабря 2024, 14:10, ИА Амител
72-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась более трех миллионов рублей. Ее убедили оформить кредиты, продать дом и перевести деньги на "безопасные счета". Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Сначала аферисты сказали женщине, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы "защитить средства", пенсионерка взяла несколько займов в банках и перевела деньги на указанные счета.
Затем ей позвонил неизвестный мужчина, заявив, что мошенники нацелились на ее дом. Женщине предложили продать недвижимость и передать средства курьеру якобы для предотвращения мошеннических схем.
Пенсионерка согласилась и провела сделку. Однако при продаже другой квартиры потенциальный покупатель насторожился из-за подозрительно низкой цены. Он связался с родственниками женщины, которые не знали о происходящем.
"Пенсионерка призналась, что действовала по указке неизвестных. За три месяца она отдала преступникам более трех миллионов рублей", – рассказали в МВД.
Дочь потерпевшей обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
14:34:14 23-12-2024
Из каждого утюга постоянно разносится:"Бедные пенсионеры в России голодают и собирают просрочку из помоек у супермаркетов. Нищие инженеры живут на прожиточный минимум. И т.п.".А потом новости:"Пенсионерка перевела 2 миллиона телефонным мошенникам, а потом подожгла здание Почты, чтобы вернуть свои 2 миллиона", "Сотрудник НИИ перевёл 6 миллионов телефонным мошенникам, а потом взял в банке кредит 10 миллионов"...А ещё я в молодые годы часто снимал жильё у нищих пенсионеров, которые жили в своей двушке и сдавали вторую однушку/двушку, "купленную для внучки, когда подрастёт".
и я знаю много молодых семей, которые ютятся на съёмном жилье и у них нет лишних 2 миллионов, чтобы подарить мошенникам.
15:15:19 23-12-2024
Гость (14:34:14 23-12-2024) Из каждого утюга постоянно разносится:"Бедные пенсионеры в Р... Бабушка кредит взяла и жильё продала, сколько зла на стариков!
19:06:14 23-12-2024
Гость (14:34:14 23-12-2024) Из каждого утюга постоянно разносится:"Бедные пенсионеры в Р... Пенсионер пенсионеру рознь- у обычных пенсионеров денег мало. Но есть пенсионеры бывшие чиновники и что-то в этом роде- они на должшостях сумели поиметь миллионы.
14:55:21 23-12-2024
аж 146 млн отдала
бедная... теперь
15:03:15 23-12-2024
Вот что бывает, если отвечать на незнакомые номера! никогда не беру трубку, идут все лесом вместе со своими предложениями.
18:44:23 23-12-2024
При большевиках аферисты кишмя не кишели: "коммуняки" находили способы выявлять их и обезвреживать. Каков режим, такова и степень разнузданности криминальных элементов...
18:52:22 23-12-2024
мошенники теперь ни в чем не будут себе отказывать, можно жилье на Кипре прикупить! класс чо
07:26:44 24-12-2024
где те, кто обязаны защищать граждан???