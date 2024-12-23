В Бийске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более трех миллионов рублей

72-летняя женщина оформила кредиты и продала дом

23 декабря 2024, 14:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

72-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась более трех миллионов рублей. Ее убедили оформить кредиты, продать дом и перевести деньги на "безопасные счета". Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Сначала аферисты сказали женщине, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы "защитить средства", пенсионерка взяла несколько займов в банках и перевела деньги на указанные счета.

Затем ей позвонил неизвестный мужчина, заявив, что мошенники нацелились на ее дом. Женщине предложили продать недвижимость и передать средства курьеру якобы для предотвращения мошеннических схем.

Пенсионерка согласилась и провела сделку. Однако при продаже другой квартиры потенциальный покупатель насторожился из-за подозрительно низкой цены. Он связался с родственниками женщины, которые не знали о происходящем.

"Пенсионерка призналась, что действовала по указке неизвестных. За три месяца она отдала преступникам более трех миллионов рублей", – рассказали в МВД.

Дочь потерпевшей обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.