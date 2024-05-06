На Алтае 26-летний ревнивец до смерти избил возлюбленную. Труп нашли на пустыре

Подозреваемого взяли под стражу

06 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Место убийства девушки в Улагане / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай задержали 26-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей 25-летней сожительницы, сообщили в Следкоме региона.

Инцидент случился в селе Улаган. Ранним утром местный житель заметил на улице следы крови и волочения и, проследовав по ним, нашел на пустыре труп девушки. Сельчанин вызвал полицейских и те по горячим следам вскоре задержали подозреваемого. Им оказался сожитель погибшей.

Предварительно установили, что в ночь с 3 на 4 мая пьяный парень после распития спиртного в кафе со своей возлюбленной из ревности вывел ее на улицу и начал бить.

"Мужчина камнем нанес потерпевшей множественные удары по голове и различным частям тела, затем волоком протащил на открытый участок местности вниз по улице, где продолжил избивать, пока женщина не перестала подавать признаки жизни, после чего скрылся с места преступления", – рассказали в СК.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве и заключили его под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства произошедшего.