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Сибирячка убила подругу, чтобы не делиться с ней пивом

Избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце

22 февраля 2024, 11:16, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Острый нож в руке / Фото: amic.ru

Жительница Иркутска убила знакомую женщину, которая несколько раз попросила поделиться пивом, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сибирячка пила алкоголь с сожителем в сторожке гаражного кооператива, когда в дверь постучала приятельница и попросила налить.

"Женщина отказала, однако ее собутыльник угостил даму, которая после этого еще несколько раз просила налить", – отмечает канал.

Когда мужчина ушел в магазин за добавкой, женщина избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце.

Убийство Иркутская область алкоголь

Комментарии 8

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Гость

12:07:08 22-02-2024

Животное/-ые!

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Гость

12:08:07 22-02-2024

Напросилась!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

12:13:33 22-02-2024

Повезло мне - я не люблю пиво.

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Гость

12:15:24 22-02-2024

А сожитель пошёл за пивОм...За пивОм,за пивОм,за пивОм...

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Гость

12:21:50 22-02-2024

Да тут не из за пива. Тут любовь!

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Гость

12:59:04 22-02-2024

Гоопники...

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Гость

14:01:55 22-02-2024

Избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце------- да
уж... подруга - это вам не собака какая нибудь бездомная.

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Гость

16:29:58 22-02-2024

Так это в Иркутске, у них нет пивного лобби в администрации, вот и приходится бороться за алкашку.

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