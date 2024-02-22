Сибирячка убила подругу, чтобы не делиться с ней пивом
Избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце
22 февраля 2024, 11:16, ИА Амител
Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Жительница Иркутска убила знакомую женщину, которая несколько раз попросила поделиться пивом, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Сибирячка пила алкоголь с сожителем в сторожке гаражного кооператива, когда в дверь постучала приятельница и попросила налить.
"Женщина отказала, однако ее собутыльник угостил даму, которая после этого еще несколько раз просила налить", – отмечает канал.
Когда мужчина ушел в магазин за добавкой, женщина избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце.
12:07:08 22-02-2024
Животное/-ые!
12:08:07 22-02-2024
Напросилась!!!!!!!!!!!!!!!!
12:13:33 22-02-2024
Повезло мне - я не люблю пиво.
12:15:24 22-02-2024
А сожитель пошёл за пивОм...За пивОм,за пивОм,за пивОм...
12:21:50 22-02-2024
Да тут не из за пива. Тут любовь!
12:59:04 22-02-2024
Гоопники...
14:01:55 22-02-2024
Избила гостью кулаками и вонзила ей нож в спину и сердце------- да
уж... подруга - это вам не собака какая нибудь бездомная.
16:29:58 22-02-2024
Так это в Иркутске, у них нет пивного лобби в администрации, вот и приходится бороться за алкашку.