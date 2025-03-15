На Алтае три человека пострадали при столкновении двух иномарок
Среди раненых — жительница Санкт-Петербурга
15 марта 2025, 17:00, ИА Амител
ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф
Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 14 марта около 15:00 в Турочакском районе у села Верх-Бийск.
55-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Ford Fusion нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение со встречной Honda CR-V, за рулем которого находился 66-летний житель Турочакского района.
В результате с травмами различной тяжести госпитализировали водителей обоих машин и пассажирку Honda – 64-летнюю жительницу Санкт-Петербурга.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
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