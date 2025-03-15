На Алтае три человека пострадали при столкновении двух иномарок

Среди раненых — жительница Санкт-Петербурга

15 марта 2025, 17:00, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 марта около 15:00 в Турочакском районе у села Верх-Бийск.

55-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Ford Fusion нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение со встречной Honda CR-V, за рулем которого находился 66-летний житель Турочакского района.

В результате с травмами различной тяжести госпитализировали водителей обоих машин и пассажирку Honda – 64-летнюю жительницу Санкт-Петербурга.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.