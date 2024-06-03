На Алтае 50-летний мотоциклист врезался в дорожное ограждение и попал в больницу

Водительских прав у мужчины нет

03 июня 2024, 14:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай в результате ДТП пострадал 50-летний мотоциклист, сообщили в МВД региона.

2 июня около 01:30 мужчина ехал на мотоцикле KN 200 VR-1 со стороны села Инегень в направлении села Иня, но по пути не справился с управлением и врезался в дорожное металлическое ограждение.

В результате произошедшего сельчанина госпитализировали. В ходе разбирательства установили, что он сел за руль, не имея водительских прав.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.