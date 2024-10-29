На Алтае 59-летняя автомобилистка при спуске с перевала угодила в кювет
Женщина не справилась с управлением
29 октября 2024, 13:52, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Шебалинском районе Республики Алтай 59-летняя автомобилистка попала в ДТП, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 28 октября около 10:40.
"Местная жительница за рулем Honda Civic при спуске с Кукуинского перевала не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части в кювет", – рассказали в полиции.
Женщина ушибла грудную клетку и была доставлена в больницу. Не госпитализирована. Полиция проводит проверку.
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