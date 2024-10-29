На Алтае пьяная автомобилистка врезалась в забор
Женщине оказали медпомощь в больнице
29 октября 2024, 13:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске 46-летняя автомобилистка не справилась с управлением и угодила в кювет, врезавшись в забор, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 29 октября около 04:00 у дома № 1 по улице Дубовая Роща.
В результате ДТП женщину с травмой ноги доставили в республиканскую больницу. Не госпитализирована.
Во время разбирательства установили, что она села за руль пьяной. В отношении горожанки возбудили административное дело.
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