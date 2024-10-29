На Алтае пьяная автомобилистка врезалась в забор

Женщине оказали медпомощь в больнице

29 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске 46-летняя автомобилистка не справилась с управлением и угодила в кювет, врезавшись в забор, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 29 октября около 04:00 у дома № 1 по улице Дубовая Роща.

В результате ДТП женщину с травмой ноги доставили в республиканскую больницу. Не госпитализирована.

Во время разбирательства установили, что она села за руль пьяной. В отношении горожанки возбудили административное дело.