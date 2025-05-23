На Алтае 61-летний сельчанин нашел на улице банковскую карту и пошел по магазинам

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

23 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае полицейские задержали жителя села Малоугренево Бийского района, который нашел на улице банковскую карту и использовал ее.

Как сообщили в МВД региона, "пластик" принадлежал 40-летней местной жительнице, которая его потеряла и обнаружила пропажу только тогда, когда увидела в приложении, что кто-то совершил покупки на 9 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 61-летний односельчанин заявительницы. В содеянном он признался и рассказал, что подобрал карту на улице и рассчитывался с ее помощью в различных местных магазинах", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хищении денег с банковского счета. Он находится под подпиской о невыезде.