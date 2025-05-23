На Алтае 61-летний сельчанин нашел на улице банковскую карту и пошел по магазинам
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
23 мая 2025, 13:20, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали жителя села Малоугренево Бийского района, который нашел на улице банковскую карту и использовал ее.
Как сообщили в МВД региона, "пластик" принадлежал 40-летней местной жительнице, которая его потеряла и обнаружила пропажу только тогда, когда увидела в приложении, что кто-то совершил покупки на 9 тысяч рублей.
"Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 61-летний односельчанин заявительницы. В содеянном он признался и рассказал, что подобрал карту на улице и рассчитывался с ее помощью в различных местных магазинах", – рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хищении денег с банковского счета. Он находится под подпиской о невыезде.
13:38:26 23-05-2025
Фулюган какой)
13:51:12 23-05-2025
Иванна (13:38:26 23-05-2025) Фулюган какой)... Гулять, так гулять1 Фантазии сельского жителя и ассортимента местного магазина хватило на 9тр!
14:50:32 23-05-2025
Гость (13:51:12 23-05-2025) Гулять, так гулять1 Фантазии сельского жителя и ассортимента...
Может баланса на карте хватило только на 9 тысяч))) Не в масквабаде нашли карту, чтобы воображение включать
14:03:09 23-05-2025
Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. Пошла Муха на базар. И купила самовар
14:12:08 23-05-2025
Надо же везде на земле валяются банковские карты , хоть раз бы увидеть одним глазком...этоже надо каким лохом надо быть, чтоб карточки терять ....
14:56:44 23-05-2025
Гость (14:12:08 23-05-2025) Надо же везде на земле валяются банковские карты , хоть раз ... Может случиться с каждым
15:23:08 23-05-2025
Гость (14:56:44 23-05-2025) Может случиться с каждым... Да нет , не с каждым, а с лохом только
00:01:12 24-05-2025
Гость (15:23:08 23-05-2025) Да нет , не с каждым, а с лохом только... Охрана в ТЦ регулярно их находит, я это знаю а не придумываю сейчас.
15:17:54 23-05-2025
Гость (14:12:08 23-05-2025) Надо же везде на земле валяются банковские карты , хоть раз ... Не дай Бог чего нибудь найти! Я зимой нашла смартфон, прямо в сугробе валялся. Вот подобрала зачем - то. И поступил звонок. Я ответила, что конечно, верну и пошла по направлению где договорились встретиться. А там уже полиция и в автобус меня под белы рученьки, и объяснительную писать, и личность устанавливать стали и просидела я у них 3 часа. А девушка, потерявшая, выхватила его у меня из рук, прыгнула в машину и умчалась, даже "спасибо" не сказала. Теперь ничего не подбираю. Нашла опять часы, так отпнула по - дальше
20:54:38 23-05-2025
Гость (15:17:54 23-05-2025) Не дай Бог чего нибудь найти! Я зимой нашла смартфон, п... А я нашел сберкарту, принес отдать в банк, а у меня не берут, требуют документы. Чтобы не получить неприятности, аналогичные вашим, пришлось выбросить карту на то же место, где её нашел.
16:32:31 24-05-2025
Гость (15:17:54 23-05-2025) Не дай Бог чего нибудь найти! Я зимой нашла смартфон, п... Аналогично.. нашел паспорт, пенсионное, карты. Сел за руль, нашел отдал. Баба стоит, вроде смотрит на меня и не видит, Ни бе, ни ме... Позже находил еще документы около поликлиники, на стоянке. На дежурство приехал. Даже не стал нагибаться.
15:39:47 23-05-2025
Гость (14:12:08 23-05-2025) Надо же везде на земле валяются банковские карты , хоть раз ... карты не только на дороге валяются, но и в портмоне вынь незаметно и сделай тоже самое.
Это ж что можно накупить на 9К рубасов.
Одна прошляпила другой срок намотал, ну дадут года 2 а то условно.
С другой стороны потерял бы этот дедуля карту и вот так же потратили, он бы больше всех орал и требовал пожизненного, лишь за то что на его кровные посягнули, а как чужое брать так это пожалуйста.
15:54:46 23-05-2025
Гость (14:12:08 23-05-2025) Надо же везде на земле валяются банковские карты , хоть раз ... Всякое бывает. Иду по пр.Ленина, метрах в 20 от меня парень вышел из магазина, засовывая карту в задний карман. Но мимо. Кричу ему: «Мальчик, карту уронил!». В наушниках, не слышит, бодро чешет вперед. Поднимаю карту, стараюсь ускориться, но 2 тяжелых пакета, возраст. Пытаюсь встречным, которые идут мимо него, жестами показать, чтобы остановили. Не понимают, только один молодой поравнялся со мной, я ему говорю, что надо догнать того, в куртке с серыми рукавами, вернуть карту вороне. А потерявший уже во двор начал заворачивать, метрах в 150 от нас. Встречный развернулся, побежал за ним, отдал карту.
16:25:15 23-05-2025
Гость (14:12:08 23-05-2025) Надо же везде на земле валяются банковские карты , хоть раз ... я находила.
14:52:37 23-05-2025
вот ворюга! срок себе поднял !