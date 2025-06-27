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На Алтае 65-летняя пьяная рецидивистка зарезала сожителя

Суд назначил ей 12 лет лишения свободы

27 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

65-летнюю жительницу Топчихинского района Алтайского края признали виновной в убийстве сожителя, сообщили в СУ СКР по региону.

В октябре 2024 года пьяная женщина во время бытовой ссоры ударила сожителя ножом в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Ранее сельчанку уже привлекали к уголовной ответственности за убийство.

Во время предварительного следствия она не признала вину, ссылаясь на свои неосторожные действия. Суд дал ей 12 лет колонии общего режима.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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1111

16:27:25 27-06-2025

зачем ее кормить...

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Гость

16:56:28 27-06-2025

Однако бабка офигела

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Гость

17:27:29 27-06-2025

Где-то в степях Нью-Мексико

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Гость

14:11:50 28-06-2025

Пенсию будет получать и не работать. А мне еще до 70 лет нужно ждать. А я сам таких садил будучи следователем прокуратуры. Но стажа не наработал просто. Группу не дают. Говорят жди 70 лет когда исполнится.

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