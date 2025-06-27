На Алтае 65-летняя пьяная рецидивистка зарезала сожителя

Суд назначил ей 12 лет лишения свободы

27 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

65-летнюю жительницу Топчихинского района Алтайского края признали виновной в убийстве сожителя, сообщили в СУ СКР по региону.

В октябре 2024 года пьяная женщина во время бытовой ссоры ударила сожителя ножом в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Ранее сельчанку уже привлекали к уголовной ответственности за убийство.

Во время предварительного следствия она не признала вину, ссылаясь на свои неосторожные действия. Суд дал ей 12 лет колонии общего режима.