На Алтае 65-летняя пьяная рецидивистка зарезала сожителя
Суд назначил ей 12 лет лишения свободы
27 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
65-летнюю жительницу Топчихинского района Алтайского края признали виновной в убийстве сожителя, сообщили в СУ СКР по региону.
В октябре 2024 года пьяная женщина во время бытовой ссоры ударила сожителя ножом в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Ранее сельчанку уже привлекали к уголовной ответственности за убийство.
Во время предварительного следствия она не признала вину, ссылаясь на свои неосторожные действия. Суд дал ей 12 лет колонии общего режима.
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Где-то в степях Нью-Мексико
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Пенсию будет получать и не работать. А мне еще до 70 лет нужно ждать. А я сам таких садил будучи следователем прокуратуры. Но стажа не наработал просто. Группу не дают. Говорят жди 70 лет когда исполнится.