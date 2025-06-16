Суд вынес приговор жителю Алтая, который зарезал односельчанина и сжег свою одежду

В феврале подсудимый избил потерпевшего и ударил его ножом в шею

16 июня 2025, 20:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Баевском районе 59-летнего местного жителя признали виновным в убийстве односельчанина, сообщили в алтайском СК.

Следствием и судом установлено, что утром 26 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к другу и увидел там жителя села, к которому испытывал неприязнь. В ходе ссоры фигурант избил потерпевшего и ударил его ножом в шею, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее в СК уточняли, что конфликт вспыхнул "на почве обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого".

Подсудимый ушел домой и сжег одежду, в которой находился в момент убийства. Злоумышленника задержали в тот же день. При обыске в его жилище обнаружили более двух килограммов незаконно хранимого пороха.