Суд вынес приговор жителю Алтая, который зарезал односельчанина и сжег свою одежду
В феврале подсудимый избил потерпевшего и ударил его ножом в шею
16 июня 2025, 20:00, ИА Амител
В Баевском районе 59-летнего местного жителя признали виновным в убийстве односельчанина, сообщили в алтайском СК.
Следствием и судом установлено, что утром 26 февраля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к другу и увидел там жителя села, к которому испытывал неприязнь. В ходе ссоры фигурант избил потерпевшего и ударил его ножом в шею, от чего мужчина скончался на месте происшествия.
Ранее в СК уточняли, что конфликт вспыхнул "на почве обсуждения взаимоотношений односельчанина с женой подозреваемого".
Подсудимый ушел домой и сжег одежду, в которой находился в момент убийства. Злоумышленника задержали в тот же день. При обыске в его жилище обнаружили более двух килограммов незаконно хранимого пороха.
"Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
20:55:49 17-06-2025
С февраля на 10 лет постарел? Да он в 59 уже выйдет из тюрьмы по УДО.