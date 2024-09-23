На Алтае 69-летний пенсионер слетел в кювет на мотоцикле

Мужчину госпитализировали

23 сентября 2024, 18:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай 69-летний мотоциклист попал в ДТП, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась 22 сентября около 14:00 на первом километре дороги Улаган – Сарата.

"69-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer 200 допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали. Полиция проводит проверку.