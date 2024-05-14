На Алтае пенсионерка переломала ребра при неудачной поездке на скутере

С женщиной столкнулся 74-летний водитель иномарки

14 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай 66-летняя женщина серьезно пострадала при езде на скутере, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП случилось 12 мая около 17:00 в селе Усть-Кокса.

74-летний водитель Toyota Premio при выезде с прилегающей территории не уступил пенсионерке дорогу и допустил с ней столкновение. В результате женщина получила множественные переломы ребер, ее госпитализировали.

В отношении водителя вынесли постановление по делу об административном правонарушении. Ему вменяют статью о невыполнении требования уступить дорогу транспорту с преимущественным правом движения.

Ранее в Горном Алтае подросток упал с набравшего скорость мотоцикла.