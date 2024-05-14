На Алтае пенсионерка переломала ребра при неудачной поездке на скутере
С женщиной столкнулся 74-летний водитель иномарки
14 мая 2024, 11:15, ИА Амител
В Республике Алтай 66-летняя женщина серьезно пострадала при езде на скутере, сообщили в пресс-службе МВД региона.
ДТП случилось 12 мая около 17:00 в селе Усть-Кокса.
74-летний водитель Toyota Premio при выезде с прилегающей территории не уступил пенсионерке дорогу и допустил с ней столкновение. В результате женщина получила множественные переломы ребер, ее госпитализировали.
В отношении водителя вынесли постановление по делу об административном правонарушении. Ему вменяют статью о невыполнении требования уступить дорогу транспорту с преимущественным правом движения.
Ранее в Горном Алтае подросток упал с набравшего скорость мотоцикла.
11:19:23 14-05-2024
74-летний сбил 66-летнюю, походу возраст сыграл роль в ситуации
14:30:40 14-05-2024
Гость (11:19:23 14-05-2024) 74-летний сбил 66-летнюю, походу возраст сыграл роль в ситуа... Ага, на молодуху потянуло!
15:56:00 14-05-2024
Ну в 74 за руль пускать...такое себе. У 74 деда, ни реакции ни зрения нет, это еще опасней чем 14 летнего ребенка посадить. у того мозгов нет так хоть реакция еще имеется. ограничение по возрасту на права нужна.