На Алтае 70-летний мужчина пострадал при возгорании сухой травы возле дома

Пенсионер получил ожоги конечностей

17 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В поселке Горновка Курьинского района 16 июня произошел пожар, в результате которого пострадал 70-летний мужчина.

Как сообщает МЧС Алтайского края, на придомовой территории загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали на площади 100 "квадратов". На месте работали шесть пожарных, задействованы две автоцистерны.

"На пожаре травмирован мужчина 70 лет (ожоги конечностей, госпитализирован)", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при работе с электроинструментом – трава загорелась от искр углошлифовальной машины.