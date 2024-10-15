На Алтае 74-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с КамАЗом

Женщина за рулем Hyundai не справилась с управлением в непогоду

15 октября 2024, 15:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пенсионерка пострадала при столкновении иномарки с грузовиком в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 14 октября около 11:40 вблизи села Камлак.

"34-летняя жительница Усть-Канского района за рулем Hyundai Tucson не учла неблагоприятные погодные и дорожные условия, не справилась с управлением и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ-43118-24 под управлением 33-летнего жителя Алтайского края", – рассказали в полиции.

В результате травмы различной тяжести получила 74-летняя пассажирка иномарки. В момент ДТП женщина была на переднем пассажирском сиденье и не пристегнута ремнем безопасности. Раненую госпитализировали.

В отношении автомобилистки возбудили административное дело по статьям о выезде на встречную полосу и игнорировании ремней безопасности.