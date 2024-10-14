Сколько ДТП случилось в Барнауле за "ледяные" выходные?

В ГАИ отметили, что резкого увеличения числа ДТП не произошло

14 октября 2024, 11:45, Антон Дегтярев

Дорожная обстановка в Барнауле 12 октября / Фото: amic.ru

За выходные 12-13 октября, когда в Барнауле выпал снег и обледенели улицы, произошло 38 зарегистрированных в ГАИ ДТП. Из них только в четырех пострадали люди, один человек был госпитализирован. Об этом amic.ru рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.

По его словам, количество официально зарегистрированных в ГАИ ДТП было меньше, чем в "обычный солнечный день". Так, в воскресенье, 13 октября, в фойе ГАИ вообще было пусто, отметил он. Однако некоторые оформляются без Госавтоинспекции, поэтому точное количество аварий подсчитать трудно, отметил он.

Александр Мороз подчеркнул, что из четырех ДТП с пострадавшими было два наезда на пешеходов, одно столкновение и один наезд на препятствие. В последнем случае получившего травмы госпитализировали.

Большого количества аварий и роста числа пострадавших в городе удалось избежать благодаря слаженной работе дорожных служб и сотрудников ГАИ, которая вывела дополнительные экипажи на улицы и заранее проинформировала граждан о дорожной ситуации, подчеркнул начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Барнаула.

"Госавтоинспекция напоминает автовладельцам о необходимости заменить летние шины на зимние. Своевременная смена шин позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями. Помните, что водитель должен быть предсказуем и заметен. Самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество дорожных происшествий с их участием. Позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров, в особенности детей, используйте детские удерживающие устройства. И особенно внимательными в этот период должны быть начинающие водители. Именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем", – отметил Александр Мороз.

Кроме того, от имени ГАИ Мороз поблагодарил граждан, которые были проинформированы об ухудшении погоды, серьезно отнеслись к дорожной обстановке и не стали пользоваться личным транспортом (особенно на летней резине) в гололед. Это тоже одна из причин, почему количество ДТП серьезно не выросло.

Напомним, в ночь на 12 октября в Барнауле выпали "ледяные" осадки со снегом, дороги покрылись льдом и снегом. В Барнауле из-за обледенения контактной сети не вышел на линию электротранспорт, также барнаульские пригородные поселки частично остались без электричества. Сервис "2ГИС" сообщал о большом количестве аварий в городе. Сложной была дорожная обстановка в Индустриальном и других районах краевой столицы. Так, в соцсетях писали о том, что таксист на летней резине сбил девочку у остановки "Солнечный ветер".