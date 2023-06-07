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На Алтае 76-летний мужчина спилил рядом с домом две березы и попал под уголовку

Ущерб составил почти 14 тысяч рублей

07 июня 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Белокурихе задержали 76-летнего мужчину по подозрению в нелегальной рубке деревьев, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанин спилил две берёзы, которые росли возле его дома. Ущерб составил почти 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 17

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Гость

12:18:02 07-06-2023

Ну все, теперь укатают мужика по полной.

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Сергей

12:33:32 07-06-2023

Он спили на своем участке или нет? Это принципиально.

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гость

12:35:50 07-06-2023

дурдом,это выходит дерево будет рушить дом,а его трогать нельзя

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Гость

12:43:59 07-06-2023

" Задержали" звучит солидно, сразу видно что все сработали оперативно и полиция не дремлет. И правда сидит?

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черный лесоруб

12:59:09 07-06-2023

В примерно 1980 году на субботнике лично посадили около многоквартирного дома яблоньки. Году к 2015 они сильно разрослись, затеняли окна, летом в квартире была сырость, в углу даже пошла черная плесень. Несколько раз за пару лет обращались в УК с заявлениями спилить. Ноль эффекта. Спилили сами и оп-па, повестка в суд, ущерб, понимаешь, нанесли, государственные деревья спилили! Благодаря сохранившимся старым заявлениям в УК, отделались предупреждением. Сказали, все равно самим пилить нельзя. Но никто же не шевелился годами... Заколдованный круг.

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Гость

13:34:41 07-06-2023

черный лесоруб (12:59:09 07-06-2023) В примерно 1980 году на субботнике лично посадили около мног... Садите больше без мозгов. У меня сосед сосну посадил под проводами, подрастет и упрется в провода, вот о чем думают люди когда садят, потом спилим, зачем тогда садить, если ты собираешься ее спилить, посадил, все на века, спиливать нельзя, может тогда вы научитесь продумывать последствия и прежде чем посадить хорошо продумаете куда.

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Гость

14:13:57 07-06-2023

Гость (13:34:41 07-06-2023) Садите больше без мозгов. У меня сосед сосну посадил под про... Ты чего разбушевался? Яблоньки были декоративными, мы были 5-10-летними детьми, садили не сами а под присмотром взрослых, которых уже многих нет в живых, 45 лет прошло. Кому претензии?

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Гость

13:22:45 07-06-2023

будет рушить дом,а его трогать нельзя .... это как с полицией - приходите когда убьют

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Гость

13:41:50 07-06-2023

А вот у здания КДМ на Юрина срубили березы крепкие, большие и никакой уголовки, администрация Ленинского района отвечает, что разрешения на снос деревьев, выдает не администрация района, а комитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи города Барнаула. Сегодня вывозили, одни пни остались. Березы не у дороги, а в ограде здания.

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Гость

13:58:02 07-06-2023

Ущерб составил почти 14 тыс. - откуда такой прайс?

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Гость

14:12:31 07-06-2023

На днях на Южном на Герцена, где строят новостройки (около храма), спилили и очень оперативно вывезли штук 30 деревьев. Интересно, ущерб нанесен или "это другое?", не пойман не черный лесоруб.

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Гость

14:35:02 07-06-2023

Ущерб кому ?

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Гость

14:48:02 07-06-2023

Во дворе Балтийской 55 пару дней назад спилили шикарную березу. Дерево 20 лет стояло , радовало тенью и прохладой. Кто ответит ???

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Гость

14:58:40 07-06-2023

или "это другое?" - совсем другое)))))

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Гость

15:34:57 07-06-2023

Кто ответит ??? - все вопросы к администрации которые там будут асфальтировать дорожку. позвоните туда не? или тут все только ныть умеют

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Гость

08:48:30 08-06-2023

"затеняли окна, летом в квартире была сырость, " обычная отмазка любителей жить на голой кочке. ну и ехали бы в степь жить.

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Гость

17:15:54 08-06-2023

Через дорогу от "Жемчужины Белокурихи" из-за мини-котельной спилили штук двадцать крупных сосен и берез и никаких претензий к собственникам котельной! Вот тут бы была сумма ого-го!

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