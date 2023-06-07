На Алтае 76-летний мужчина спилил рядом с домом две березы и попал под уголовку
Ущерб составил почти 14 тысяч рублей
07 июня 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Белокурихе задержали 76-летнего мужчину по подозрению в нелегальной рубке деревьев, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, горожанин спилил две берёзы, которые росли возле его дома. Ущерб составил почти 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
12:18:02 07-06-2023
Ну все, теперь укатают мужика по полной.
12:33:32 07-06-2023
Он спили на своем участке или нет? Это принципиально.
12:35:50 07-06-2023
дурдом,это выходит дерево будет рушить дом,а его трогать нельзя
12:43:59 07-06-2023
" Задержали" звучит солидно, сразу видно что все сработали оперативно и полиция не дремлет. И правда сидит?
12:59:09 07-06-2023
В примерно 1980 году на субботнике лично посадили около многоквартирного дома яблоньки. Году к 2015 они сильно разрослись, затеняли окна, летом в квартире была сырость, в углу даже пошла черная плесень. Несколько раз за пару лет обращались в УК с заявлениями спилить. Ноль эффекта. Спилили сами и оп-па, повестка в суд, ущерб, понимаешь, нанесли, государственные деревья спилили! Благодаря сохранившимся старым заявлениям в УК, отделались предупреждением. Сказали, все равно самим пилить нельзя. Но никто же не шевелился годами... Заколдованный круг.
13:34:41 07-06-2023
черный лесоруб (12:59:09 07-06-2023) В примерно 1980 году на субботнике лично посадили около мног... Садите больше без мозгов. У меня сосед сосну посадил под проводами, подрастет и упрется в провода, вот о чем думают люди когда садят, потом спилим, зачем тогда садить, если ты собираешься ее спилить, посадил, все на века, спиливать нельзя, может тогда вы научитесь продумывать последствия и прежде чем посадить хорошо продумаете куда.
14:13:57 07-06-2023
Гость (13:34:41 07-06-2023) Садите больше без мозгов. У меня сосед сосну посадил под про... Ты чего разбушевался? Яблоньки были декоративными, мы были 5-10-летними детьми, садили не сами а под присмотром взрослых, которых уже многих нет в живых, 45 лет прошло. Кому претензии?
13:22:45 07-06-2023
будет рушить дом,а его трогать нельзя .... это как с полицией - приходите когда убьют
13:41:50 07-06-2023
А вот у здания КДМ на Юрина срубили березы крепкие, большие и никакой уголовки, администрация Ленинского района отвечает, что разрешения на снос деревьев, выдает не администрация района, а комитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи города Барнаула. Сегодня вывозили, одни пни остались. Березы не у дороги, а в ограде здания.
13:58:02 07-06-2023
Ущерб составил почти 14 тыс. - откуда такой прайс?
14:12:31 07-06-2023
На днях на Южном на Герцена, где строят новостройки (около храма), спилили и очень оперативно вывезли штук 30 деревьев. Интересно, ущерб нанесен или "это другое?", не пойман не черный лесоруб.
14:35:02 07-06-2023
Ущерб кому ?
14:48:02 07-06-2023
Во дворе Балтийской 55 пару дней назад спилили шикарную березу. Дерево 20 лет стояло , радовало тенью и прохладой. Кто ответит ???
14:58:40 07-06-2023
или "это другое?" - совсем другое)))))
15:34:57 07-06-2023
Кто ответит ??? - все вопросы к администрации которые там будут асфальтировать дорожку. позвоните туда не? или тут все только ныть умеют
08:48:30 08-06-2023
"затеняли окна, летом в квартире была сырость, " обычная отмазка любителей жить на голой кочке. ну и ехали бы в степь жить.
17:15:54 08-06-2023
Через дорогу от "Жемчужины Белокурихи" из-за мини-котельной спилили штук двадцать крупных сосен и берез и никаких претензий к собственникам котельной! Вот тут бы была сумма ого-го!