На Алтае 76-летний мужчина спилил рядом с домом две березы и попал под уголовку

Ущерб составил почти 14 тысяч рублей

07 июня 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Белокурихе задержали 76-летнего мужчину по подозрению в нелегальной рубке деревьев, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанин спилил две берёзы, которые росли возле его дома. Ущерб составил почти 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.