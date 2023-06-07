Убийцу бобров задержали в Алтайском крае
Охотиться на бобров в это время года запрещено, однако мужчину это не остановило
07 июня 2023, 10:30, ИА Амител
Задержали охотника на бобров / Фото: 22.мвд.рф
В Алтайском крае задержали 64-летнего браконьера, незаконно добывавшего бобров, сообщает региональное МВД.
"Мужчину заметили сотрудники охотничьего надзора во время рейда на реке Неня. Предварительно установлено, что сельский житель с помощью незарегистрированного огнестрельного оружия добыл двух грызунов", – рассказали в ведомстве.
Сельчанин знал, что охотиться на бобров в это время года запрещено, однако это его не остановило.
У браконьера изъяли охотничье ружье, патроны, гильзы, лодку с мотором, автомобиль и добытые тушки животных.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную охоту".
10:43:14 07-06-2023
Ну да, до двух лет лишения свободы за двух бобров, это вам не 100 лямов стибзить.
13:39:06 07-06-2023
Гость (10:43:14 07-06-2023) Ну да, до двух лет лишения свободы за двух бобров, это вам н... Не надоело ещё одно и тоже писать, от себя то можете или только повторять банальности.
11:56:54 07-06-2023
Гость (10:43:14 07-06-2023) Ну да, до двух лет лишения свободы за двух бобров, это вам н... Там еще незарегистрированное огнестрельное оружие, так что по совокупности вполне себе срок. А было бы не гражданское оружие, то лет шесть минимум.
12:22:56 07-06-2023
ыть (11:56:54 07-06-2023) Там еще незарегистрированное огнестрельное оружие, так что п... Откуда известно о незарегистрированном огнестрельном оружии?
14:11:52 07-06-2023
Гость (12:22:56 07-06-2023) Откуда известно о незарегистрированном огнестрельном оружии?... Читайте внимательно буковки.
12:59:40 07-06-2023
Гость (12:22:56 07-06-2023) Откуда известно о незарегистрированном огнестрельном оружии?... Прочитать текст новости не судьба?
13:41:52 07-06-2023
Так гладко, административка только.
16:16:11 07-06-2023
Бобры, на самом деле, нифига не полезные соседи. Они столько малых рек заботлотили, столько рощ под корень извели, что впору ставить вопрос об их массовом отстреле. Я не шучу, я постоянно вижу следы их деятельности...