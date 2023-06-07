Убийцу бобров задержали в Алтайском крае

Охотиться на бобров в это время года запрещено, однако мужчину это не остановило

07 июня 2023, 10:30, ИА Амител





Задержали охотника на бобров / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали 64-летнего браконьера, незаконно добывавшего бобров, сообщает региональное МВД.

"Мужчину заметили сотрудники охотничьего надзора во время рейда на реке Неня. Предварительно установлено, что сельский житель с помощью незарегистрированного огнестрельного оружия добыл двух грызунов", – рассказали в ведомстве.

Сельчанин знал, что охотиться на бобров в это время года запрещено, однако это его не остановило.

У браконьера изъяли охотничье ружье, патроны, гильзы, лодку с мотором, автомобиль и добытые тушки животных.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную охоту".