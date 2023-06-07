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Убийцу бобров задержали в Алтайском крае

Охотиться на бобров в это время года запрещено, однако мужчину это не остановило

07 июня 2023, 10:30, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 64-летнего браконьера, незаконно добывавшего бобров, сообщает региональное МВД.

"Мужчину заметили сотрудники охотничьего надзора во время рейда на реке Неня. Предварительно установлено, что сельский житель с помощью незарегистрированного огнестрельного оружия добыл двух грызунов", – рассказали в ведомстве.

Сельчанин знал, что охотиться на бобров в это время года запрещено, однако это его не остановило.

У браконьера изъяли охотничье ружье, патроны, гильзы, лодку с мотором, автомобиль и добытые тушки животных.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную охоту".

Алтайский край дикие животные

Комментарии 8

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Гость

10:43:14 07-06-2023

Ну да, до двух лет лишения свободы за двух бобров, это вам не 100 лямов стибзить.

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Гость

13:39:06 07-06-2023

Гость (10:43:14 07-06-2023) Ну да, до двух лет лишения свободы за двух бобров, это вам н... Не надоело ещё одно и тоже писать, от себя то можете или только повторять банальности.

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ыть

11:56:54 07-06-2023

Гость (10:43:14 07-06-2023) Ну да, до двух лет лишения свободы за двух бобров, это вам н... Там еще незарегистрированное огнестрельное оружие, так что по совокупности вполне себе срок. А было бы не гражданское оружие, то лет шесть минимум.

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Гость

12:22:56 07-06-2023

ыть (11:56:54 07-06-2023) Там еще незарегистрированное огнестрельное оружие, так что п... Откуда известно о незарегистрированном огнестрельном оружии?

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Гость

14:11:52 07-06-2023

Гость (12:22:56 07-06-2023) Откуда известно о незарегистрированном огнестрельном оружии?... Читайте внимательно буковки.

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Чучмек

12:59:40 07-06-2023

Гость (12:22:56 07-06-2023) Откуда известно о незарегистрированном огнестрельном оружии?... Прочитать текст новости не судьба?

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Гость

13:41:52 07-06-2023

Так гладко, административка только.

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Гость

16:16:11 07-06-2023

Бобры, на самом деле, нифига не полезные соседи. Они столько малых рек заботлотили, столько рощ под корень извели, что впору ставить вопрос об их массовом отстреле. Я не шучу, я постоянно вижу следы их деятельности...

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