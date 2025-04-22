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На Алтае 79-летняя женщина "соблазнилась" на инвестиции и лишилась 990 тысяч рублей

Женщина рассказала, что с трудом вспоминает, как именно ее обманули мошенники

22 апреля 2025, 10:31, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

79-летняя жительница Майминского района Республики Алтай решила заработать на инвестициях и потеряла 990 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина увидела в интернете рекламу, обещавшую прибыль с вложений.

"Сельчанка соблазнилась на интересное предложение, и практически сразу после просмотра рекламы через мессенджер ей позвонил неизвестный мужчина, который представился инвестиционным специалистом. Что было потом, бабушка с трудом вспоминает и признается, что настолько поверила аферистам, что даже предоставила им свои паспортные данные", – рассказали в ведомстве.

В итоге за две недели она перевела им 990 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Мошенники

Комментарии 1

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dok_СФ

12:20:23 22-04-2025

990 тысяч рублей в стеклянной банке лежали или банк был не стеклянный для 79 летней ?

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