На Алтае 79-летняя женщина "соблазнилась" на инвестиции и лишилась 990 тысяч рублей

Женщина рассказала, что с трудом вспоминает, как именно ее обманули мошенники

22 апреля 2025, 10:31, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

79-летняя жительница Майминского района Республики Алтай решила заработать на инвестициях и потеряла 990 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина увидела в интернете рекламу, обещавшую прибыль с вложений.

"Сельчанка соблазнилась на интересное предложение, и практически сразу после просмотра рекламы через мессенджер ей позвонил неизвестный мужчина, который представился инвестиционным специалистом. Что было потом, бабушка с трудом вспоминает и признается, что настолько поверила аферистам, что даже предоставила им свои паспортные данные", – рассказали в ведомстве.

В итоге за две недели она перевела им 990 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.