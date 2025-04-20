Жительница Барнаула лишилась 250 тысяч рублей, которые "находились в опасности"
Мошенники убедили девушку перевести деньги на "безопасный счет"
20 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле 26-летняя девушка перевела мошенникам 250 тысяч рублей из своих сбережений на "безопасный счет", поверив, что они "находятся в опасности", сообщили в МВД Алтайского края.
Как выяснили полицейские, девушке звонили с незнакомых номеров. Первая звонившая представилась сотрудником МТС и сказала, что у заявительницы якобы заканчивается срок действия сим-карты и необходимо подтвердить паспортные данные.
Второй злоумышленник представился сотрудником "Госуслуг" и сказал, что паспортные данные девушки "слили" в интернет, ей нужно написать заявление о сотрудничестве и отправить его на указанный номер. Потерпевшая выполнила указания. Для убедительности мошенник даже прислал видео, где на фотографию документа ставят гербовую печать и подпись.
"Злоумышленник убедил горожанку в том, что ее денежные средства находятся в опасности, а деньги необходимо перевести на "безопасный" счет. Девушка перевела мошенникам более 250 тысяч рублей. Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых", – рассказали полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Правоохранители напоминают, что никаких "безопасных" и "специальных" счетов не существует и следует лично обращаться в отделение банка, если у вас появились вопросы о сохранности сбережений.
Ранее в Барнауле 19-летняя студентка заложила в ломбард золотые украшения, пытаясь "спастись" от подозрений в причастности к экстремизму.
15:28:24 20-04-2025
Теперь деньги в безопасности
15:42:02 20-04-2025
Налог на глупость
19:06:07 20-04-2025
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь.
Помните песенку. В 90х с нее бы цыганки на вокзале (базаре ) еще бы и золото поснимали)).
16:11:18 20-04-2025
Главное что сейчас все деньги на безопасном счёте.
И девушка спокойна должна быть.
21:06:31 20-04-2025
Срочно замуж! И рожать!
Деньги - мужу.