Жительница Барнаула лишилась 250 тысяч рублей, которые "находились в опасности"

Мошенники убедили девушку перевести деньги на "безопасный счет"

20 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 26-летняя девушка перевела мошенникам 250 тысяч рублей из своих сбережений на "безопасный счет", поверив, что они "находятся в опасности", сообщили в МВД Алтайского края.

Как выяснили полицейские, девушке звонили с незнакомых номеров. Первая звонившая представилась сотрудником МТС и сказала, что у заявительницы якобы заканчивается срок действия сим-карты и необходимо подтвердить паспортные данные.

Второй злоумышленник представился сотрудником "Госуслуг" и сказал, что паспортные данные девушки "слили" в интернет, ей нужно написать заявление о сотрудничестве и отправить его на указанный номер. Потерпевшая выполнила указания. Для убедительности мошенник даже прислал видео, где на фотографию документа ставят гербовую печать и подпись.

"Злоумышленник убедил горожанку в том, что ее денежные средства находятся в опасности, а деньги необходимо перевести на "безопасный" счет. Девушка перевела мошенникам более 250 тысяч рублей. Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых", – рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Правоохранители напоминают, что никаких "безопасных" и "специальных" счетов не существует и следует лично обращаться в отделение банка, если у вас появились вопросы о сохранности сбережений.

Ранее в Барнауле 19-летняя студентка заложила в ломбард золотые украшения, пытаясь "спастись" от подозрений в причастности к экстремизму.