На Алтае 88-летняя пенсионерка по просьбе мошенников сама отнесла курьеру 400 тысяч рублей

Женщину обманули под предлогом, что ее сестра попала в аварию

15 мая 2025, 11:42, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 88-летняя жительница села Усть-Таловка Краснощековского района отдала мошенникам все свои сбережения, сообщили в МВД региона.

Женщину обманули по схеме "ваш родственник попал в беду".

"По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и представился следователем. Незнакомец сказал, что ее сестра попала в аварию, в результате которой пострадал другой человек. Позднее аферист добавил, что пенсионерке необходимо предоставить все имеющиеся у нее сбережения, чтобы освободить родственницу от уголовной ответственности", – рассказали в ведомстве.

Во время разговора сельчанка сказала, что у нее есть 400 тысяч рублей. Впоследствии женщина положила эти деньги в сумку с постельными принадлежностями и сама отнесла их курьеру.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности аферистов.

Ранее в Барнауле студент подрабатывал "курьером" и похитил у пенсионеров 2,7 млн рублей. Самой пожилой жертвой мошенников стала 96-летняя женщина.