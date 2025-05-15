На Алтае 88-летняя пенсионерка по просьбе мошенников сама отнесла курьеру 400 тысяч рублей
Женщину обманули под предлогом, что ее сестра попала в аварию
15 мая 2025, 11:42, ИА Амител
В Алтайском крае 88-летняя жительница села Усть-Таловка Краснощековского района отдала мошенникам все свои сбережения, сообщили в МВД региона.
Женщину обманули по схеме "ваш родственник попал в беду".
"По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и представился следователем. Незнакомец сказал, что ее сестра попала в аварию, в результате которой пострадал другой человек. Позднее аферист добавил, что пенсионерке необходимо предоставить все имеющиеся у нее сбережения, чтобы освободить родственницу от уголовной ответственности", – рассказали в ведомстве.
Во время разговора сельчанка сказала, что у нее есть 400 тысяч рублей. Впоследствии женщина положила эти деньги в сумку с постельными принадлежностями и сама отнесла их курьеру.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности аферистов.
Ранее в Барнауле студент подрабатывал "курьером" и похитил у пенсионеров 2,7 млн рублей. Самой пожилой жертвой мошенников стала 96-летняя женщина.
12:32:57 15-05-2025
У 88-летней бабки сестра за рулем?
12:37:23 15-05-2025
А что, в селе Усть-Таловке Краснощековского района, живет так много народу что трудно установить как минимум курьера? Кому бабка бабки отдала, не помнит? Или курьер с райцентру приезжал? Иль с самого городу?
13:15:27 15-05-2025
Самое нелицеприятное в подобных случаях, вера в то, что можно решить вопросы с властями с помощью денег.. Почему так?
13:30:06 15-05-2025
Какие малообеспеченные пенсионеры у нас...