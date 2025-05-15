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На Алтае 88-летняя пенсионерка по просьбе мошенников сама отнесла курьеру 400 тысяч рублей

Женщину обманули под предлогом, что ее сестра попала в аварию

15 мая 2025, 11:42, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 88-летняя жительница села Усть-Таловка Краснощековского района отдала мошенникам все свои сбережения, сообщили в МВД региона.

Женщину обманули по схеме "ваш родственник попал в беду".

"По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и представился следователем. Незнакомец сказал, что ее сестра попала в аварию, в результате которой пострадал другой человек. Позднее аферист добавил, что пенсионерке необходимо предоставить все имеющиеся у нее сбережения, чтобы освободить родственницу от уголовной ответственности", – рассказали в ведомстве.

Во время разговора сельчанка сказала, что у нее есть 400 тысяч рублей. Впоследствии женщина положила эти деньги в сумку с постельными принадлежностями и сама отнесла их курьеру.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности аферистов.

Ранее в Барнауле студент подрабатывал "курьером" и похитил у пенсионеров 2,7 млн рублей. Самой пожилой жертвой мошенников стала 96-летняя женщина.

Мошенники

Комментарии 4

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Гость

12:32:57 15-05-2025

У 88-летней бабки сестра за рулем?

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Гость

12:37:23 15-05-2025

А что, в селе Усть-Таловке Краснощековского района, живет так много народу что трудно установить как минимум курьера? Кому бабка бабки отдала, не помнит? Или курьер с райцентру приезжал? Иль с самого городу?

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dok_СФ

13:15:27 15-05-2025

Самое нелицеприятное в подобных случаях, вера в то, что можно решить вопросы с властями с помощью денег.. Почему так?

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Гость

13:30:06 15-05-2025

Какие малообеспеченные пенсионеры у нас...

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