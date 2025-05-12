В Барнауле студент подработал "курьером" и похитил у пенсионеров 2,7 млн рублей

Самой пожилой жертвой мошенников стала 96-летняя женщина

12 мая 2025, 20:06, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле перед судом предстанет 21-летний студент одного из местных вузов, который обвиняется в совершении серии мошенничеств в составе организованной группы, сообщили в региональном МВД.

Молодого курьера задержали летом 2024 года. Правоохранители установили, что парень 2004 года рождения прибыл в регион из сопредельной республики, чтобы получить высшее образование. В мессенджере он нашел объявление о противоправном заработке, после чего начал сотрудничать с неустановленными кураторами, которые обещали вознаграждение в размере 10% от полученной суммы за каждое выполненное задание.

Установлено, что задержанный студент причастен к шести преступлениям, совершенным в Барнауле с июня по июль 2024 года. Среди потерпевших – пожилые люди, поверившие в схему обмана "Ваш родственник попал в ДТП".

Так, 78-летней жительнице Барнаула мошенники сказали, что по вине ее дочери, переходившей дорогу в неположенном месте, серьезно пострадал водитель и сама она травмировалась в результате аварии. Аферисты разыграли целый спектакль: представлялись медиком, следователем и даже ее дочерью. По указке аферистов молодой курьер возвращался к пожилой горожанке трижды, получив от нее один миллион рублей, одну тысячу долларов и полторы тысячи евро.

"Самой возрастной потерпевшей стала женщина 1929 года рождения – в руки молодого курьера она передала 400 тысяч рублей", – отметили в полиции.

Общая сумма ущерба по всем эпизодам составила 2,7 миллиона рублей. Полученные от потерпевших деньги курьер пересчитывал, фотографировал и перечислял кураторам, получая за выполненную работу обещанные 10%.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

При обыске правоохранители изъяли у фигуранта телефон, банковские карты, часть денежных средств. Студент во всем признался. Родители парня вернули потерпевшим чуть более третьей части от похищенной суммы.

В апреле курьеру, который находится в СИЗО, предъявили обвинение в совершении шести эпизодов мошенничеств в составе организованной группы. Расследование уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Змеиногорском районе вынесли приговор 18-летнему местному жителю, который также звонил пенсионерам и обманывал их по схеме "ваш родственник попал в беду".