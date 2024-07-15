На Алтае 99-летний ветеран ВОВ поймал ведро карасей

Отдохнуть на берегу озера Ивану Жданову помогли волонтеры

15 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Ветеран Иван Жданов на рыбалке / Фото: mtaleysk.ru

В День рыбака 14 июля 99-летний ветеран ВОВ Иван Жданов из Алейска наловил ведро карасей, сообщает "Маяк труда".

Рыбачил Иван Александрович на старице в селе Зеленая Поляна, куда его доставили члены молодежного совета ФССП, волонтеров Победы и медики. В силу возраста ездить на рыбалку самостоятельно он уже не может.

Вместе ветеран и сопровождающие поймали 40 карасей и одного окуня.

"Иван Александрович остался доволен, ведь активный отдых на свежем воздухе дает силы, здоровье и вдохновляет на долголетие", – отмечает издание.

Иван Жданов воевал в составе 2-й мотострелковой бригады минометного батальона 6-го танкового корпуса. Награжден медалями "За победу над Германией в ВОВ", "За боевые заслуги" и медалью Жукова.

30 июля ему исполнится 100 лет.