На Алтае 99-летний ветеран ВОВ поймал ведро карасей
Отдохнуть на берегу озера Ивану Жданову помогли волонтеры
15 июля 2024, 14:00, ИА Амител
В День рыбака 14 июля 99-летний ветеран ВОВ Иван Жданов из Алейска наловил ведро карасей, сообщает "Маяк труда".
Рыбачил Иван Александрович на старице в селе Зеленая Поляна, куда его доставили члены молодежного совета ФССП, волонтеров Победы и медики. В силу возраста ездить на рыбалку самостоятельно он уже не может.
Вместе ветеран и сопровождающие поймали 40 карасей и одного окуня.
"Иван Александрович остался доволен, ведь активный отдых на свежем воздухе дает силы, здоровье и вдохновляет на долголетие", – отмечает издание.
Иван Жданов воевал в составе 2-й мотострелковой бригады минометного батальона 6-го танкового корпуса. Награжден медалями "За победу над Германией в ВОВ", "За боевые заслуги" и медалью Жукова.
30 июля ему исполнится 100 лет.
14:19:45 15-07-2024
Мой дед там остался... Под Воронежем..
15:16:23 15-07-2024
аплодирую стоя 100 лет не шутки браво дедушка
18:35:37 15-07-2024
хорошая новость
20:17:30 15-07-2024
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