Томенко отметил, что встречи с ветеранами вдохновляют его еще активнее работать

Губернатор Алтайского края рассказал о важной миссии старшего поколения

23 августа 2023, 16:00, ИА Амител









































































Виктор Томенко встретился с ветеранами / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на краевой конференции пенсионеров и ветеранов и отметил важную роль старшего поколения.

Томенко подчеркнул, что встречи с ветеранами дают ему заряд оптимизма и вдохновляют еще активнее работать на развитие экономики и социальной сферы региона.

"Любая наша такая встреча – для меня это всегда возможность прямого диалога, получить отзывы на то, что делаю я как губернатор, на то, что делает правительство, власти региона", - указал глава региона.

Губернатор отметил, что старшее поколение выполняет достойную миссию во всех отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни.