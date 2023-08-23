Томенко отметил, что встречи с ветеранами вдохновляют его еще активнее работать
Губернатор Алтайского края рассказал о важной миссии старшего поколения
23 августа 2023, 16:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на краевой конференции пенсионеров и ветеранов и отметил важную роль старшего поколения.
Томенко подчеркнул, что встречи с ветеранами дают ему заряд оптимизма и вдохновляют еще активнее работать на развитие экономики и социальной сферы региона.
"Любая наша такая встреча – для меня это всегда возможность прямого диалога, получить отзывы на то, что делаю я как губернатор, на то, что делает правительство, власти региона", - указал глава региона.
Губернатор отметил, что старшее поколение выполняет достойную миссию во всех отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни.
"У вас за плечами десятилетия опыта трудовой, общественной деятельности. Ваша мудрость, ваши знания, ваш опыт очень дороги для ныне действующих поколений - тех, кто сегодня управляет предприятиями, решает вопросы в науке, социальной сфере, обеспечении безопасности и правопорядка", - добавил Томенко.
16:05:07 23-08-2023
Только статистика обратное показывает, что мрет старое поколение как мухи и будущих пенсионеров не видать.
16:07:07 23-08-2023
куда уж активнее.
16:07:48 23-08-2023
не делайте нам лучше - оставьте как хорошо(Жванецкий).
16:25:39 23-08-2023
уже мозоли и в глазах и на языке и в мозгах ..как же вас много вылезло на публику то)))) как грибы прям
22:50:26 23-08-2023
гость (16:25:39 23-08-2023) уже мозоли и в глазах и на языке и в мозгах ..как же вас мно... Ну так дожди прошли.
18:35:35 23-08-2023
Наше власть лучше бы обратила внимание на то, как можно прожить на минималка, заплатив за квартиру и нормально питаться, когда цены растут не по дням а по часам. Никогда не думала, что начав работать после школы на стройке, закончив вечернее отделение вуза, я буду иметь минималку. Молодежь теперь умная, и чем больше обстоятельства вам будут позволять не работать- не работайте. Постарайтесь в администрацию устроится, будете получать ещё дополнительно к пенсии, за тяжёлый труд и будете в почете.
20:54:33 23-08-2023
Гость (18:35:35 23-08-2023) Наше власть лучше бы обратила внимание на то, как можно прож... Каждый пенсионер чей-то родственник . Лучшие условия для пенсионеров , это помощь их родственникам и потому не у кого нет мыслей затянуть поясок пенсионерам потуже . Наверное и студенты поддержат что у пенсионеров должно быть всё хорошо , без сомнений .
06:11:25 24-08-2023
Ишь ты, к старшему поколению метнулся, во время своего предвыборного часа! Все его слова - ЛОЖЬ !!!
13:57:05 24-08-2023
Алтайский край по всем показателям находится почти на последнем месте, разве это не показатель работы губернатора!?
16:56:50 24-08-2023
нужно больше строить аллей ветеранов,стелл и устраивать салюты в честь ветеранов, это лучший показатель заботы любимой власти