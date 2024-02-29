На Алтае алиментщик не хотел выплачивать 1 млн, пока приставы не дошли до крайности
До этого мужчину уговаривали разными способами
29 февраля 2024, 12:37, ИА Амител
В Алтайском крае должник уплатил 1 млн рублей алиментов, став фигурантом уголовного дела, сообщает региональная ФССП.
Сначала 36-летнего жителя Барнаула привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ, но и после отработки мужчина не предпринял мер к погашению задолженности.
Барнаулец продолжал игнорировать решение суда о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
"Так как алиментщик официально трудоустроен не был, судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы РФ", – рассказали в ведомстве.
Закончилось все тем, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
"Данная мера оказалась действенной. В кратчайший срок должник полностью погасил образовавшуюся задолженность по алиментам", – подчеркнули в ФССП.
12:46:18 29-02-2024
В 36 лет уже долг 1 млн по алиментам. Официально не трудоустроен, откуда лям долга?
13:19:21 29-02-2024
Гость (12:46:18 29-02-2024) В 36 лет уже долг 1 млн по алиментам. Официально не трудоуст... алименты могут зависеть от личного имущества должника. Что и на какую сумму он приобретал за период после развода.
13:21:49 29-02-2024
Гость (12:46:18 29-02-2024) В 36 лет уже долг 1 млн по алиментам. Официально не трудоуст... Почему столько туповатых вопросов? он может не работает месяц - уже не трудоустроен. Миллион мог накопиться за 15-16 лет.
13:47:32 29-02-2024
Гость (12:46:18 29-02-2024) В 36 лет уже долг 1 млн по алиментам. Официально не трудоуст... Скорее всего, насчитали по среднеотраслевой. Был у нас такой... умник. Прибежал к нам устраиваться на работу, как только выяснилось, что быть безработным - не панацея от уплаты алиментов, еще и больше насчитают. А "лям" мог образоваться лет за несколько - не платил или платил полкопейки, бегал, думал, прокатит и не заставят платить.
13:31:33 29-02-2024
Пристава среднюю за по стране выставляют. 50 тр в месяц прям легко должен. Вот и подмимай демографию.
14:01:15 29-02-2024
Гость (13:31:33 29-02-2024) Пристава среднюю за по стране выставляют. 50 тр в месяц прям... Сказочник. Средняя по РФ - 70 в сентябре 23 года. Алименты - 25 %. То есть даже не прожиточный минимум, пятнашка. Откуда 50 в месяц у вас взялось-то? Да и чаще всего считают с того, что получаешь, если нет договора на твердую денежную сумму.
15:03:53 29-02-2024
Гость (14:01:15 29-02-2024) Сказочник. Средняя по РФ - 70 в сентябре 23 года. Алименты -... Ребенку алименты назначили судом 1/2 прожиточного минимума при вечном отсутствии у отца ребенка работы. сумма была 4000-6000 руб в месяц. не платил 15 лет - то же накапало за миллион.
15:14:04 29-02-2024
Отменять надо эти алименты, пусть бабы лучше головой думают, от кого рожать. Согласия отца на ребёнка часто не спрашивают, ну и флаг в руки.
15:43:07 29-02-2024
Гость (15:14:04 29-02-2024) Отменять надо эти алименты, пусть бабы лучше головой думают,... Ну да. "Бабам" надо думать от кого рожать, а тому, от кого рожают, думать, как обычно, противопоказано. Этот вроде бы взрослый дееспособный человек не в курсе, что от незащищенного секса бывают дети. Как там обычно говорят женщинам - предохраняться надо было и не надо было ноги раздвигать?) Так эту мысль я охотно возвращаю вам - надо было предохраняться и не совать член туда, где может случиться беременность. И было бы вам счастье и отсутствие алиментов.