Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год
Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства
29 декабря 2023, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг в размере 125 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщает региональная ФССП.
"Возбуждение исполнительного производства не побудило 44-летнего жителя Барнаула приступить к выплате алиментов, и он продолжил накапливать долг. Суд назначил обязательные работы, но и это не заставило его встать на путь исправления", – рассказали в ведомстве.
Тогда пришлось применить крайнюю меру – возбудить уголовное дело за "неуплату средств на содержание ребенка".
Мужчина, чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.
"Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства в счет погашения долга и ежемесячной выплаты по алиментам", – уточнили в ФССП.
11:48:44 29-12-2023
Какая тут демография?! Да тут только рукоблудие и секс куклы.
11:57:44 29-12-2023
А бабам - то как хорошо! У меня 2 родственницы живут припеваючи с сожителями, а с бывших хорошие алименты поступают, тоже оба на сво
17:51:24 29-12-2023
Гость (11:57:44 29-12-2023) А бабам - то как хорошо! У меня 2 родственницы живут припев... А мужики вы наши бедненькие, не дают вам спокойненько наслаждаться жизнью, то о детях заставляют заботиться, то бабы покоя не дают!
11:59:03 29-12-2023
Россия - страна возможностей!
12:08:35 29-12-2023
чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контракт --- получается в местах лишения свободы хуже
12:48:51 29-12-2023
Гость (12:08:35 29-12-2023) чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контра... Выбор этого чувака - не пример, и не показатель
13:57:55 29-12-2023
Гость (12:48:51 29-12-2023) Выбор этого чувака - не пример, и не показатель... Это жизнь.
14:24:02 29-12-2023
Гость (12:48:51 29-12-2023) Выбор этого чувака - не пример, и не показатель... вот тоже так думаю. Потому что остальные 99,9% контрактников там не корысти ради, а защищают нас от бандеровцев
12:22:11 29-12-2023
Сувать куда попало не фиг... 😁
14:02:13 29-12-2023
Гена,не будь дураком,если жизнь не знаешь. Была хорошей,нарожала, скурвилась, развелись. А муж обязан по закону отдать денежку
15:03:18 29-12-2023
гость (14:02:13 29-12-2023) Гена,не будь дураком,если жизнь не знаешь. Была хорошей,наро... Разводятся с женой, а не с детьми. А детей родители обязаны содержать до 18 лет
15:22:31 29-12-2023
Гость (15:03:18 29-12-2023) Разводятся с женой, а не с детьми. А детей родители обязаны ... содержать обязаны детей, а алименты, почему то, платить надо экс-жене
15:50:57 29-12-2023
Гость (15:22:31 29-12-2023) содержать обязаны детей, а алименты, почему то, платить надо... ну платите ребенку. кто вам не дает?
17:38:26 29-12-2023
гость (14:02:13 29-12-2023) Гена,не будь дураком,если жизнь не знаешь. Была хорошей,наро... Пущай муж забирает детей у скурвленной - кто не дает?
22:55:55 29-12-2023
Гость (17:38:26 29-12-2023) Пущай муж забирает детей у скурвленной - кто не дает? ... Кто не даёт!? Вы не знаете этих историй, кто не даёт? Бывшая и не даёт, и ещё как не даёт. И всё суды на стороне бабы, какой бы она ни была
14:32:56 29-12-2023
Говорят же, что все билеты на концерты Стаса Михайлова приобретаются на алименты
11:14:43 30-12-2023
Алименты должны быть отменены, иначе рождаемость не поднимем. Не можешь содержать ребёнка в одиночку - сдавай в детдом.
12:42:52 30-12-2023
А если это последние его алименты? Конечно, не хотелось бы! НО что потом эта женщина скажет подросшим детям про отца?