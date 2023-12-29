НОВОСТИОбщество

Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год

Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства

29 декабря 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

В Алтайском крае мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг в размере 125 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщает региональная ФССП.

"Возбуждение исполнительного производства не побудило 44-летнего жителя Барнаула приступить к выплате алиментов, и он продолжил накапливать долг. Суд назначил обязательные работы, но и это не заставило его встать на путь исправления", – рассказали в ведомстве.

Тогда пришлось применить крайнюю меру – возбудить уголовное дело за "неуплату средств на содержание ребенка".

Мужчина, чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

"Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства в счет погашения долга и ежемесячной выплаты по алиментам", – уточнили в ФССП.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул СВО Алименты

Комментарии 18

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Гость

11:48:44 29-12-2023

Какая тут демография?! Да тут только рукоблудие и секс куклы.

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Гость

11:57:44 29-12-2023

А бабам - то как хорошо! У меня 2 родственницы живут припеваючи с сожителями, а с бывших хорошие алименты поступают, тоже оба на сво

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Гость

17:51:24 29-12-2023

Гость (11:57:44 29-12-2023) А бабам - то как хорошо! У меня 2 родственницы живут припев... А мужики вы наши бедненькие, не дают вам спокойненько наслаждаться жизнью, то о детях заставляют заботиться, то бабы покоя не дают!

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Гость

11:59:03 29-12-2023

Россия - страна возможностей!

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Гость

12:08:35 29-12-2023

чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контракт --- получается в местах лишения свободы хуже

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Гость

12:48:51 29-12-2023

Гость (12:08:35 29-12-2023) чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контра... Выбор этого чувака - не пример, и не показатель

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Гость

13:57:55 29-12-2023

Гость (12:48:51 29-12-2023) Выбор этого чувака - не пример, и не показатель... Это жизнь.

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Гость

14:24:02 29-12-2023

Гость (12:48:51 29-12-2023) Выбор этого чувака - не пример, и не показатель... вот тоже так думаю. Потому что остальные 99,9% контрактников там не корысти ради, а защищают нас от бандеровцев

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Гена

12:22:11 29-12-2023

Сувать куда попало не фиг... 😁

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гость

14:02:13 29-12-2023

Гена,не будь дураком,если жизнь не знаешь. Была хорошей,нарожала, скурвилась, развелись. А муж обязан по закону отдать денежку

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Гость

15:03:18 29-12-2023

гость (14:02:13 29-12-2023) Гена,не будь дураком,если жизнь не знаешь. Была хорошей,наро... Разводятся с женой, а не с детьми. А детей родители обязаны содержать до 18 лет

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Гость

15:22:31 29-12-2023

Гость (15:03:18 29-12-2023) Разводятся с женой, а не с детьми. А детей родители обязаны ... содержать обязаны детей, а алименты, почему то, платить надо экс-жене

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Гость

15:50:57 29-12-2023

Гость (15:22:31 29-12-2023) содержать обязаны детей, а алименты, почему то, платить надо... ну платите ребенку. кто вам не дает?

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Гость

17:38:26 29-12-2023

гость (14:02:13 29-12-2023) Гена,не будь дураком,если жизнь не знаешь. Была хорошей,наро... Пущай муж забирает детей у скурвленной - кто не дает?

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Гость

22:55:55 29-12-2023

Гость (17:38:26 29-12-2023) Пущай муж забирает детей у скурвленной - кто не дает? ... Кто не даёт!? Вы не знаете этих историй, кто не даёт? Бывшая и не даёт, и ещё как не даёт. И всё суды на стороне бабы, какой бы она ни была

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Гость

14:32:56 29-12-2023

Говорят же, что все билеты на концерты Стаса Михайлова приобретаются на алименты

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Гость

11:14:43 30-12-2023

Алименты должны быть отменены, иначе рождаемость не поднимем. Не можешь содержать ребёнка в одиночку - сдавай в детдом.

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Андрей

12:42:52 30-12-2023

А если это последние его алименты? Конечно, не хотелось бы! НО что потом эта женщина скажет подросшим детям про отца?

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