На Алтае алиментщик погасил долг под угрозой лишения земли

Мужчина оперативно нашел деньги

01 марта 2024, 11:50, ИА Амител

Судебные приставы / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае жителя побудили оплатить долг по алиментам после ареста земельного участка в садоводстве, сообщает региональная ФССП.

Житель Новоалтайска должен ежемесячно выплачивать четверть всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Добровольно перечислять деньги он отказывался, в итоге долг вырос до 115 тыс. рублей.

"Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности. Однако требования не исполнил", – рассказали в ведомстве.

Судебный пристав выяснил, что в собственности у мужчины имеется земельный участок в одном из местных садоводств.