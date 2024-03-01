На Алтае алиментщик погасил долг под угрозой лишения земли
Мужчина оперативно нашел деньги
01 марта 2024, 11:50, ИА Амител
В Алтайском крае жителя побудили оплатить долг по алиментам после ареста земельного участка в садоводстве, сообщает региональная ФССП.
Житель Новоалтайска должен ежемесячно выплачивать четверть всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Добровольно перечислять деньги он отказывался, в итоге долг вырос до 115 тыс. рублей.
"Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности. Однако требования не исполнил", – рассказали в ведомстве.
Судебный пристав выяснил, что в собственности у мужчины имеется земельный участок в одном из местных садоводств.
"Лишаться имущества алиментщик не пожелал и оперативно изыскал необходимую сумму для погашения долга в полном объеме", – отметили в ФССП.
14:59:16 01-03-2024
Ох, уж эти алиментщики!
Правдоподобный пример: "Жена после развода не подавала на алименты. Ребёнок за 5 лет получил: 1 рубашечку и 1 пару сандаликов; 1кг. яблок, книгу и 10 руб. на жевачку. После подачи на алименты за 8 лет ребёнок получил: деньги на 1 коробку акварельных красок и на 1 пару ботинок".
Вывод: отец ребёнка оказался безвольной марионеткой родственников как со своей стороны (его мать осаждала бывшую сноху отменить алименты), так и со стороны жены (родной брат на подачу алиментов презренно обвинил сестру в халяве). Ох, уж это окружение!