В Барнауле алиментщика заставили потратить "насыщенные дни" на благоустройство города

Подобная работа барнаульца не порадовала

09 октября 2024, 14:25, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Барнауле мужчину заставили благоустраивать город за нежелание выплачивать алименты на содержание детей, сообщает ГУ ФССП по Алтайскому краю.

"28-летний гражданин вопреки судебному решению прекратил материально помогать своим сыновьям. В итоге задолженность по алиментам составила порядка 500 тыс. рублей. Добровольно мужчина действий к выплате алиментов не предпринимал, официально не трудоустраивался", – рассказали в службе судебных приставов.

Пристав встретился с барнаульцем, ознакомил его с различными вакансиями и вручил направление в Центр занятости населения. Однако мужчина не проявил желания найти работу.

В отношении неплательщика алиментов составили административный протокол, мировой судья назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

"Свои насыщенные дни мужчина проводил, занимаясь общественно полезным трудом. Однако подобная работа барнаульца не порадовала, он переосмыслил семейные ценности и приступил к оплате долга, устроившись официально на работу", – отметили в ведомстве.

Ранее "курс исправления" обязательными работами другому барнаульцу вернул желание платить алименты.