На Алтае автомобилистка сбила 19-летнюю девушку, внезапно выбежавшую на дорогу
В отношении пешехода составили административный протокол
26 июня 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
39-летняя жительница Горно-Алтайска сбила 19-летнюю девушку, сообщили в МВД Республики Алтай.
25 июня горожанка ехала на своей Hyundai по улице Ленина. В один момент на дорогу вне зоны пешеходного перехода выбежала жительница Маймы и попала под машину.
С ушибом колена пострадавшая обращалась в больницу. Не госпитализирована.
В отношении сельчанки составили административный протокол по статье о нарушении ПДД.
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