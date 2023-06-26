На Алтае автомобилистка сбила 19-летнюю девушку, внезапно выбежавшую на дорогу

В отношении пешехода составили административный протокол

26 июня 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

39-летняя жительница Горно-Алтайска сбила 19-летнюю девушку, сообщили в МВД Республики Алтай.

25 июня горожанка ехала на своей Hyundai по улице Ленина. В один момент на дорогу вне зоны пешеходного перехода выбежала жительница Маймы и попала под машину.

С ушибом колена пострадавшая обращалась в больницу. Не госпитализирована.

В отношении сельчанки составили административный протокол по статье о нарушении ПДД.