На Алтае автомобилистка сбила 5-летнего мальчика

Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали

21 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске автомобилистка сбила пятилетнего пешехода, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 19 июня около 17:30 у дома № 18 по улице Фрунзе.

27-летняя жительница Чемальского района двигалась на Subaru Forester и наехала на малыша, когда тот выбежал на дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в республиканскую детскую больницу. Полиция проводит проверку.