На Алтае пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею

Автомобилист также не был пристегнут ремнем безопасности

19 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

Пьяный водитель получил резаную рану шеи в результате ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

18 июня 54-летний горожанин ехал по улице Колхозной на Toyota Scion. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор городского кладбища № 2.

С полученной травмой мужчину госпитализировали.

Полицейские привлекли его к ответственности за езду в пьяном виде, а также за то, что не был пристегнут ремнем безопасности.