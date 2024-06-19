На Алтае пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею
Автомобилист также не был пристегнут ремнем безопасности
19 июня 2024, 15:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Пьяный водитель получил резаную рану шеи в результате ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
18 июня 54-летний горожанин ехал по улице Колхозной на Toyota Scion. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор городского кладбища № 2.
С полученной травмой мужчину госпитализировали.
Полицейские привлекли его к ответственности за езду в пьяном виде, а также за то, что не был пристегнут ремнем безопасности.
15:18:53 19-06-2024
врезался в забор кладбища --- мог на кладбище попасть
19:19:52 19-06-2024
На кладбище двери всегда открыты и ждут там смертников с распростертыми объятиями.
Гоняйте по 300 гонщики, бейтесь хрустики и добро пожаловать.
Или сбавьте скорость, садитесь за руль трезвыми и помните дома вас тоже ждут.
19:40:52 19-06-2024
Водиле необходимо задуматься,т.к это возможно знак-веди себя за рулем достойно или будешь на этой территории!