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На Алтае пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею

Автомобилист также не был пристегнут ремнем безопасности

19 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

Пьяный водитель получил резаную рану шеи в результате ДТП в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

18 июня 54-летний горожанин ехал по улице Колхозной на Toyota Scion. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в забор городского кладбища № 2.

С полученной травмой мужчину госпитализировали.

Полицейские привлекли его к ответственности за езду в пьяном виде, а также за то, что не был пристегнут ремнем безопасности.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

15:18:53 19-06-2024

врезался в забор кладбища --- мог на кладбище попасть

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Смерть или Жизнь

19:19:52 19-06-2024

На кладбище двери всегда открыты и ждут там смертников с распростертыми объятиями.
Гоняйте по 300 гонщики, бейтесь хрустики и добро пожаловать.

Или сбавьте скорость, садитесь за руль трезвыми и помните дома вас тоже ждут.

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Владимир

19:40:52 19-06-2024

Водиле необходимо задуматься,т.к это возможно знак-веди себя за рулем достойно или будешь на этой территории!

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