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На Алтае автомобилистку госпитализировали из-за лопнувшего колеса

Полиция проводит проверку

10 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай в результате съезда автомобиля с проезжей части пострадала девушка.

Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 8 декабря около 16:10 возле села Камлак. 25-летняя жительница Онгудайского района за рулем Honda Torneo не справилась с управлением. По предварительным данным, у машины лопнуло переднее колесо.

С травмами различной тяжести автомобилистку госпитализировали. Полиция проводит проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 5

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Сергей

11:06:33 10-12-2024

Не удивительно, там резине столько же лет, сколько и хонде

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Гость

11:54:16 10-12-2024

Сергей (11:06:33 10-12-2024) Не удивительно, там резине столько же лет, сколько и хонде... Совсем не обязательно, даже скорее всего это не так. Это владельцы китайских одноразовых помоек, что сами по себе являются символом лоха, что не имея мозгов купили такое УГ, вот у них да, вся резина с помойки, как и сама машина.
А эта Хонда хоть и старенькая - еще всех этих китайцев переживет

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гость

12:16:36 10-12-2024

Это написал человек, у которого такое же ржавое корыто и который не может себе позволить новый автомобиль

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Сергей

12:59:29 10-12-2024

гость (12:16:36 10-12-2024) Это написал человек, у которого такое же ржавое корыто и ко... Сочувствую вам, может когда-нибудь вы сможете купить себе в ипотеку новый китайский автомобиль!

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гость

13:27:30 10-12-2024

В ипотеку автомобили не берут, для этого есть автокредит.

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