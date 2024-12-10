На Алтае автомобилистку госпитализировали из-за лопнувшего колеса
Полиция проводит проверку
10 декабря 2024, 10:50, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Шебалинском районе Республики Алтай в результате съезда автомобиля с проезжей части пострадала девушка.
Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 8 декабря около 16:10 возле села Камлак. 25-летняя жительница Онгудайского района за рулем Honda Torneo не справилась с управлением. По предварительным данным, у машины лопнуло переднее колесо.
С травмами различной тяжести автомобилистку госпитализировали. Полиция проводит проверку.
11:06:33 10-12-2024
Не удивительно, там резине столько же лет, сколько и хонде
11:54:16 10-12-2024
Сергей (11:06:33 10-12-2024) Не удивительно, там резине столько же лет, сколько и хонде... Совсем не обязательно, даже скорее всего это не так. Это владельцы китайских одноразовых помоек, что сами по себе являются символом лоха, что не имея мозгов купили такое УГ, вот у них да, вся резина с помойки, как и сама машина.
А эта Хонда хоть и старенькая - еще всех этих китайцев переживет
12:16:36 10-12-2024
Это написал человек, у которого такое же ржавое корыто и который не может себе позволить новый автомобиль
12:59:29 10-12-2024
гость (12:16:36 10-12-2024) Это написал человек, у которого такое же ржавое корыто и ко... Сочувствую вам, может когда-нибудь вы сможете купить себе в ипотеку новый китайский автомобиль!
13:27:30 10-12-2024
В ипотеку автомобили не берут, для этого есть автокредит.