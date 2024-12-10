На Алтае автомобилистку госпитализировали из-за лопнувшего колеса

Полиция проводит проверку

10 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай в результате съезда автомобиля с проезжей части пострадала девушка.

Как сообщили в МВД региона, ДТП случилось 8 декабря около 16:10 возле села Камлак. 25-летняя жительница Онгудайского района за рулем Honda Torneo не справилась с управлением. По предварительным данным, у машины лопнуло переднее колесо.

С травмами различной тяжести автомобилистку госпитализировали. Полиция проводит проверку.