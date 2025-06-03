На Алтае банда аферистов обманула 82 пенсионера под видом ремонта окон и розеток

Стоимость навязанных услуг варьировалась от 5 тысяч до 90 тысяч рублей

03 июня 2025, 15:25, ИА Амител

Аферисты обманывали пенсионеров / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае перед судом предстанут девять аферистов, которые под предлогом ремонта окон и розеток обманывали пенсионеров, причем некоторых неоднократно, сообщает региональное МВД.

"За три с половиной года группой было совершено 117 преступлений в отношении 82 потерпевших, средний возраст которых составляет 81 год, многие из них имеют статус "дети войны". Некоторых пожилых людей злоумышленники обманывали неоднократно", – рассказали в ведомстве.

Аферисты звонили пенсионерам от имени работников барнаульских компаний, предлагая проверить пластиковые оконные блоки и электрооборудование.

"Убеждали в необходимости проведения ремонта, обманом заключали договоры подряда на выполнение работ и производили замену исправных частей механизма оконного блока и розеток. Стоимость навязанных услуг многократно превышала их себестоимость и варьировалась от 5 тысяч до 90 тысяч рублей", – отметили в МВД.

Общая сумма ущерба по всем эпизодам составила около 4 млн рублей. Обвиняемые признали вину в полном объеме и частично погасили ущерб, возместив чуть более 1 млн рублей. На их имущество общей стоимостью более 3,5 млн рублей наложен арест.