Участники банды автоподставщиков попросили не давать им реальные сроки

11 апреля 2025, 08:05, Антон Дегтярев

Суд над бандой барнаульских автоподставщиков / Фото: amic.ru

9 апреля 2025 года несколько подсудимых по делу барнаульских автоподставщиков выступили с последним словом в Индустриальном районном суде. Они раскаивались, говорили о признании вины и просили дать наказание, не связанное с тюремным заключением. После этого судья удалилась в совещательную комнату и назначила дату оглашения приговора. Подробнее о том, как прошел суд и что говорили обвиняемые, – в материале amic.ru.

"Из-за финансовой нужды"

Процесс 9 апреля начался с обсуждения неявки главаря банды Александра Кузнецова. Мужчина не явился на суд, так как, со слов его адвоката, "уехал на СВО". При этом в военкомате Алтайского края информацию не подтвердили, а по другим каналам суду сообщили, что Кузнецов нарушил подписку о невыезде и улетел в Салехард. Суд решил приостановить рассмотрение его дела, объявить обвиняемого в розыск и заключить под стражу на шесть месяцев (подробнее об этом можно прочитать здесь).

После этого несколько подсудимых, которые присутствовали на процессе, произнесли последние слова.

Обвиняемая Евгения Прудченко в последнем слове пообещала больше не совершать таких ошибок, полностью признала вину и попросила суд "проявить гуманизм".

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном и сожалею, что из-за финансовой нужды решилась пойти на данное преступление. Я полностью осознала свою неправоту и прошу у всех потерпевших прощения. Я никогда больше не совершу таких ошибок, так как извлекла урок из этой ситуации", – сказала она.

Подсудимый Виталий Истомин согласился, что виноват в совершении преступления, напомнил, что сотрудничал со следствием, приносил извинения потерпевшим, а сейчас у него арестовано имущество на сумму 850 тысяч рублей. Судью он попросил не давать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Суд над барнаульскими автоподставщиками / Фото: amic.ru

Обвиняемый Дмитрий Легай, который по этому делу сидел в СИЗО, заверил судью, что уже "все понял и осознал", и обратил ее внимание на то, что у него есть жена и дети, которым нужна помощь:

"Я раскаиваюсь в содеянном, года в СИЗО мне было достаточно, чтобы все понять и осознать. Моя семья нуждается во мне не только финансово. Я также должен воспитывать своих сыновей. Жена нуждается в помощи, помогать больше некому. Вину свою я признал, ущерб потихоньку платится. Поэтому прошу суд не наказывать меня строго и избрать наказание, не связанное с лишением свободы".

"Искать оправдания смысла нет"

Подсудимый Дмитрий Ивлев попросил суд учесть, что ему нужно заботиться о родителях, также он полностью признал себя виновным в совершении преступлений и раскаялся. Он отметил, что за время суда "старался исправиться", возместить ущерб, извинился перед потерпевшими, а также помогал следствию. Еще он попросил у суда прощения и сказал, что готов нести "справедливую ответственность" за свои действия.

Суд над барнаульскими автоподставщиками / Фото: amic.ru

Подсудимый Генрих Егиазарян не стал оправдываться и просто признал вину:

"Искать какие-то оправдания, я думаю, смысла нет. Вину я свою признаю как в ходе следствия, так и в ходе судебного процесса. До совершения преступления я ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался, но что случилось, то случилось. Я вину признаю, раскаиваюсь в полном объеме".

Участница банды Анастасия Рязанцева свою вину также признала и раскаялась в содеянном. Она попросила суд не наказывать ее строго, так как нужна своей маленькой дочери. Ее вероятный родственник Антон Рязанцев, как и остальные, раскаялся и попросить суд не наказывать его строго.

Суд над барнаульскими автоподставщиками / Фото: amic.ru

Выступление подсудимого Евгения Волобуева, который сейчас находится в заключении по делу о краже, было, пожалуй, самым философским.

"На сегодняшний день мое богатство – мои года. Прошу предоставить возможность реализовать побольше этого богатства и социализироваться в обществе", – сказал он.

Обвиняемый Александр Болдырев подчеркнул, что ему хочется "начать жизнь с нового листа" и посвятить время семье и воспитанию ребенка.

И, наконец, подсудимый Валерий Лилеков сообщил суду, что "работает один, а жена больная и работать не может". Поэтому он выступил против взыскания с него судебных издержек. Также мужчина попросил строго его не наказывать и подчеркнул, что сотрудничал с органами, раскаивается и очень переживает по поводу содеянного и больше не собирается совершать преступлений.

Кроме того, до произнесения последних слов в суде закончились прения сторон. На них оставалось выступить только одному адвокату, который представлял подсудимого Леонида Лунина. Он отметил, что ее подзащитный признал вину, способствовал раскрытию преступления, давал "правдивые показания", а также имеет малолетнего ребенка и участвовал лишь в одном эпизоде автоподстав. При этом он только предоставил автомобиль для совершения ДТП и не получил страховых выплат. Также мужчина возместил сумму ущерба страховой компании. Из-за всего этого адвокат попросила дать мужчине наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд над барнаульскими автоподставщиками / Фото: amic.ru

Когда вынесут приговор по делу?

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор подсудимым вынесут лишь 4 июня в 13 часов.

В чем обвиняют автоподставщиков?

Большинство членов банды обвиняют по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), также некоторым подсудимым вменяют ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ.

Суд над барнаульскими автоподставщиками / Фото: amic.ru

Почти все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, двое сейчас отбывают срок, но по другому делу (о краже). Из 39 человек восемь пошли на "мировую" со страховыми компаниями и их уголовное преследование прекратилось. Остальным подсудимым прокурор запросила реальные сроки – от 1,5 до 8 лет колонии.

Участников группы обвиняют в том, что они совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получать от них деньги обманным путем. По версии следствия, подсудимые находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, что позволяло получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Подробнее о "схеме" банды можно прочитать по ссылке.