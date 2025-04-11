"Мое богатство – мои года". Что говорят барнаульские автоподставщики в ожидании приговора
Участники банды автоподставщиков попросили не давать им реальные сроки
11 апреля 2025, 08:05, Антон Дегтярев
9 апреля 2025 года несколько подсудимых по делу барнаульских автоподставщиков выступили с последним словом в Индустриальном районном суде. Они раскаивались, говорили о признании вины и просили дать наказание, не связанное с тюремным заключением. После этого судья удалилась в совещательную комнату и назначила дату оглашения приговора. Подробнее о том, как прошел суд и что говорили обвиняемые, – в материале amic.ru.
"Из-за финансовой нужды"
Процесс 9 апреля начался с обсуждения неявки главаря банды Александра Кузнецова. Мужчина не явился на суд, так как, со слов его адвоката, "уехал на СВО". При этом в военкомате Алтайского края информацию не подтвердили, а по другим каналам суду сообщили, что Кузнецов нарушил подписку о невыезде и улетел в Салехард. Суд решил приостановить рассмотрение его дела, объявить обвиняемого в розыск и заключить под стражу на шесть месяцев (подробнее об этом можно прочитать здесь).
После этого несколько подсудимых, которые присутствовали на процессе, произнесли последние слова.
"Я искренне раскаиваюсь в содеянном и сожалею, что из-за финансовой нужды решилась пойти на данное преступление. Я полностью осознала свою неправоту и прошу у всех потерпевших прощения. Я никогда больше не совершу таких ошибок, так как извлекла урок из этой ситуации", – сказала она.
Подсудимый Виталий Истомин согласился, что виноват в совершении преступления, напомнил, что сотрудничал со следствием, приносил извинения потерпевшим, а сейчас у него арестовано имущество на сумму 850 тысяч рублей. Судью он попросил не давать ему наказание, связанное с лишением свободы.
Обвиняемый Дмитрий Легай, который по этому делу сидел в СИЗО, заверил судью, что уже "все понял и осознал", и обратил ее внимание на то, что у него есть жена и дети, которым нужна помощь:
"Я раскаиваюсь в содеянном, года в СИЗО мне было достаточно, чтобы все понять и осознать. Моя семья нуждается во мне не только финансово. Я также должен воспитывать своих сыновей. Жена нуждается в помощи, помогать больше некому. Вину свою я признал, ущерб потихоньку платится. Поэтому прошу суд не наказывать меня строго и избрать наказание, не связанное с лишением свободы".
"Искать оправдания смысла нет"
Подсудимый Дмитрий Ивлев попросил суд учесть, что ему нужно заботиться о родителях, также он полностью признал себя виновным в совершении преступлений и раскаялся. Он отметил, что за время суда "старался исправиться", возместить ущерб, извинился перед потерпевшими, а также помогал следствию. Еще он попросил у суда прощения и сказал, что готов нести "справедливую ответственность" за свои действия.
Подсудимый Генрих Егиазарян не стал оправдываться и просто признал вину:
"Искать какие-то оправдания, я думаю, смысла нет. Вину я свою признаю как в ходе следствия, так и в ходе судебного процесса. До совершения преступления я ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался, но что случилось, то случилось. Я вину признаю, раскаиваюсь в полном объеме".
Участница банды Анастасия Рязанцева свою вину также признала и раскаялась в содеянном. Она попросила суд не наказывать ее строго, так как нужна своей маленькой дочери. Ее вероятный родственник Антон Рязанцев, как и остальные, раскаялся и попросить суд не наказывать его строго.
Выступление подсудимого Евгения Волобуева, который сейчас находится в заключении по делу о краже, было, пожалуй, самым философским.
"На сегодняшний день мое богатство – мои года. Прошу предоставить возможность реализовать побольше этого богатства и социализироваться в обществе", – сказал он.
Обвиняемый Александр Болдырев подчеркнул, что ему хочется "начать жизнь с нового листа" и посвятить время семье и воспитанию ребенка.
И, наконец, подсудимый Валерий Лилеков сообщил суду, что "работает один, а жена больная и работать не может". Поэтому он выступил против взыскания с него судебных издержек. Также мужчина попросил строго его не наказывать и подчеркнул, что сотрудничал с органами, раскаивается и очень переживает по поводу содеянного и больше не собирается совершать преступлений.
Кроме того, до произнесения последних слов в суде закончились прения сторон. На них оставалось выступить только одному адвокату, который представлял подсудимого Леонида Лунина. Он отметил, что ее подзащитный признал вину, способствовал раскрытию преступления, давал "правдивые показания", а также имеет малолетнего ребенка и участвовал лишь в одном эпизоде автоподстав. При этом он только предоставил автомобиль для совершения ДТП и не получил страховых выплат. Также мужчина возместил сумму ущерба страховой компании. Из-за всего этого адвокат попросила дать мужчине наказание, не связанное с лишением свободы.
Когда вынесут приговор по делу?
Суд удалился в совещательную комнату. Приговор подсудимым вынесут лишь 4 июня в 13 часов.
В чем обвиняют автоподставщиков?
Большинство членов банды обвиняют по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), также некоторым подсудимым вменяют ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ.
Почти все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, двое сейчас отбывают срок, но по другому делу (о краже). Из 39 человек восемь пошли на "мировую" со страховыми компаниями и их уголовное преследование прекратилось. Остальным подсудимым прокурор запросила реальные сроки – от 1,5 до 8 лет колонии.
Участников группы обвиняют в том, что они совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получать от них деньги обманным путем. По версии следствия, подсудимые находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, что позволяло получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Подробнее о "схеме" банды можно прочитать по ссылке.
08:27:44 11-04-2025
А плакать можно, после таких слов???
Прям так растрогали....................(((((((((
08:34:24 11-04-2025
Воистину наш суд самый гуманный суд в мире! Посмотрите, какие подсудимые все радостные, счастливые, деяния свои осознали и покаялись. Давайте простим их, братцы! А?)))
09:25:20 11-04-2025
Миша (08:34:24 11-04-2025) Воистину наш суд самый гуманный суд в мире! Посмотрите, каки... конечно простим. как не простить.
но сначала накажем. эа то что натворили эти упыри.
09:04:12 11-04-2025
поставьте себя на место пострадавших. Думаю справедливо по полной.
09:26:31 11-04-2025
За одни только физиономии можно лет по пять давать смело.
09:29:59 11-04-2025
По полной нужно наказывать таких уродов, если не накажут - то тут же появится куча подобных, а что, этим же прокатило, авось и тем прокатит. Максимально жестко наказывать, реальные длительные сроки давать и не слушать эти сопли по по поводу детей, жен и т.п.
09:31:43 11-04-2025
Они внаглую смеются над правосудием, морды у всех довольные, радостные. Очень надеются видимо что их жалостливое размазывание соплей им поможет избежать наказания
09:37:36 11-04-2025
Как было противно смотреть на это, прям выворачивает. Мужского здесь ничего нет.
09:40:55 11-04-2025
на планете 8 ярдов, каждый день рождается больше, чем умирает.
смысл, с таким генетическим мусором возиться?
хорошего из них ничего не было и не будет.
нужно строить свое гуантаномо за полярным кругом.
если бы эти выпердыши знали, что им билет в один конец, в суде выдадут, то не смеялись бы и не шутили.
09:47:18 11-04-2025
Настоящие зэка, если нельзя силой, то на жалость нужно б надавить
10:18:19 11-04-2025
Гость (09:47:18 11-04-2025) Настоящие зэка, если нельзя силой, то на жалость нужно б над... они еще не настоящие зк.
ничё, научатся.
09:53:10 11-04-2025
39 человек в банде? Да даже по объявлению на ХедХантере столько не наберешь. Там че свой Эйчар был?
10:12:41 11-04-2025
Гость (09:53:10 11-04-2025) 39 человек в банде? Да даже по объявлению на ХедХантере стол... риэлтеры и бОльшими бандами нападают.
как мухи на.
10:12:14 11-04-2025
они всего лишь восполняли пробелы в обучении водятелов барнаула, которые оставили автошколы и ГИБДД: учили ездить по кольцам
10:34:42 11-04-2025
гость (10:12:14 11-04-2025) они всего лишь восполняли пробелы в обучении водятелов барна... Ну за это еще пятак накинуть тогда.
17:05:55 11-04-2025
гость (10:12:14 11-04-2025) они всего лишь восполняли пробелы в обучении водятелов барна... Нет, ты едешь по кольцу в среднем или левом ряду, они всегда ехали в правом, вставали в мертвую зону зеркал, пристраивались за машиной, ты ускоряешься - он ускоряется, ты тормозишь, он тоже. Пытаешься съехать как положено из правого ряда с кольца - и вот он тут, ускорился и пытается подставиться.
10:28:57 11-04-2025
По лицам же видно что они раскаиваются и сожалеют!!!!
10:31:48 11-04-2025
гость (10:28:57 11-04-2025) По лицам же видно что они раскаиваются и сожалеют!!!!... морды их лиц выпрашивают.
12:49:16 11-04-2025
Сидеть должны по полной и страдать, каждую минуту! Деньги, любое имущество, любые активы, все конфисковать. И че за улыбающиеся рожи, которые людей подставляли, угрожали. Максимально жестокие меры только, чтобы всем остальным желающим так помутить, было понятно, что выйдут они только через годы, больными, никому не нужными отбросами.
15:03:10 11-04-2025
Ну и как теперь учить оленей съезжать с кольца? Почему ГАИ игнорирует массовое нарушение ПДД водителями Барнаула? Ежедневно в Барнауле тысячи машин нарушают ПДД при съезде с колец - где реакция правоохранительных органов на этот беспредел?
22:24:39 11-04-2025
гость (10:12:14 11-04-2025) они всего лишь восполняли пробелы в обучении водятелов барна... Данная группа единственная кому принесла ущерб страховым которые обманывают людей не меньше! Ни один посторонний человек не пострадал!!! Прежде чем открывать свой рот нужно узнать более точную информацию