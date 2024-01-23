НОВОСТИПроисшествия

На Алтае банда при помощи пистолета, биты и ножей вернула несуществующий крупный долг

На данный момент злоумышленники находятся под стражей

23 января 2024, 11:20, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае лидера группы вымогателей подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональное МВД.

В группу входили четверо ранее судимых жителей Славгорода. С августа 2021-го по декабрь 2022 года они под предлогом возврата несуществующего долга вынудили шестерых местных жителей отдать им деньги и различное имущество на общую сумму около 1 млн рублей.

"Нередко во время совершения преступлений сообщники запугивали потерпевших физической расправой, демонстрируя при этом травматический пистолет, биту и ножи", – рассказали в ведомстве.

Преступной группой руководил 58-летний житель Славгорода, который более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийства и преступления против собственности.

"В его криминальном квартете действовала строгая иерархия, тщательно соблюдались правила конспирации, деньги лидер распределял между сообщниками", – отметили в МВД.

На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.

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НОВОСТИПроисшествия
Славгород Криминал

Комментарии 5

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Гость

11:55:50 23-01-2024

Только что прочитал рассказ на АМИке, что зэки добрые и пушистые. Этих урок не успели заботой охватить?

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Гость

12:15:17 23-01-2024

Ну надо же, прям гангстеры- БМВ, пистолет, бита, "бабочка" - точно банда латинос из Славгорода :) Клоуны и дебилы...

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Гость

12:16:48 23-01-2024

Их не призывают

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dok_CФ

12:42:06 23-01-2024

Кому задать вопрос, почему эти "люди" ведут себя так?

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Гость

15:56:53 23-01-2024

Нет денег, пошел воровать. Такова природа человека, не обремененного воспитанием и интеллектом. Да и примеры есть откуда брать. Что они,хуже наших золотых жуликов? Те же две ноги,две руки...

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