На Алтае банда при помощи пистолета, биты и ножей вернула несуществующий крупный долг
На данный момент злоумышленники находятся под стражей
23 января 2024, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае лидера группы вымогателей подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональное МВД.
В группу входили четверо ранее судимых жителей Славгорода. С августа 2021-го по декабрь 2022 года они под предлогом возврата несуществующего долга вынудили шестерых местных жителей отдать им деньги и различное имущество на общую сумму около 1 млн рублей.
"Нередко во время совершения преступлений сообщники запугивали потерпевших физической расправой, демонстрируя при этом травматический пистолет, биту и ножи", – рассказали в ведомстве.
Преступной группой руководил 58-летний житель Славгорода, который более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийства и преступления против собственности.
"В его криминальном квартете действовала строгая иерархия, тщательно соблюдались правила конспирации, деньги лидер распределял между сообщниками", – отметили в МВД.
На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.
11:55:50 23-01-2024
Только что прочитал рассказ на АМИке, что зэки добрые и пушистые. Этих урок не успели заботой охватить?
12:15:17 23-01-2024
Ну надо же, прям гангстеры- БМВ, пистолет, бита, "бабочка" - точно банда латинос из Славгорода :) Клоуны и дебилы...
12:16:48 23-01-2024
Их не призывают
12:42:06 23-01-2024
Кому задать вопрос, почему эти "люди" ведут себя так?
15:56:53 23-01-2024
Нет денег, пошел воровать. Такова природа человека, не обремененного воспитанием и интеллектом. Да и примеры есть откуда брать. Что они,хуже наших золотых жуликов? Те же две ноги,две руки...