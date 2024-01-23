На Алтае банда при помощи пистолета, биты и ножей вернула несуществующий крупный долг

На данный момент злоумышленники находятся под стражей

23 января 2024, 11:20, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае лидера группы вымогателей подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональное МВД.

В группу входили четверо ранее судимых жителей Славгорода. С августа 2021-го по декабрь 2022 года они под предлогом возврата несуществующего долга вынудили шестерых местных жителей отдать им деньги и различное имущество на общую сумму около 1 млн рублей.

"Нередко во время совершения преступлений сообщники запугивали потерпевших физической расправой, демонстрируя при этом травматический пистолет, биту и ножи", – рассказали в ведомстве.

Преступной группой руководил 58-летний житель Славгорода, который более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийства и преступления против собственности.

"В его криминальном квартете действовала строгая иерархия, тщательно соблюдались правила конспирации, деньги лидер распределял между сообщниками", – отметили в МВД.

На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.