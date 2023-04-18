На Алтае банк требует от матери погибшего бойца ЧВК "Вагнер" погасить его кредит

По закону с женщины не могут списать долг, поскольку её сына нет в списках Минобороны

18 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае филиал федерального банка требует от матери погибшего в СВО бойца ЧВК "Вагнер" погасить за него кредит, пишет "Алтапресс".

По закону погибшие и их семьи имеют право на списание долгов. Однако этого военнослужащего нет в списках Минобороны, поскольку он не заключал с ним контракт. А без подтверждающей справки от ведомства кредитное дело не закроют.

При этом при получении кредита жизнь бойца была застрахована. Но в договоре страхования сказано: смерть в результате военной операции – случай не страховой.

Сейчас проблемой занимается уполномоченный по правам человека Борис Ларин. По его словам, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и, возможно, в ситуации получится разобраться.