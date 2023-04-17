В Барнауле покончил с собой самовыдвиженец в Госдуму, который год пробыл в зоне СВО

Анатолий Майдуров вернулся домой в феврале этого года с контузией и двумя ранениями. Он хотел вернуться на фронт, однако против этого решения выступала жена. У пары остались двое несовершеннолетних детей

17 апреля 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле покончил с собой самовыдвиженец на выборах в Госдуму Анатолий Майдуров, который год пробыл в зоне проведения специальной военной операции и недавно вернулся домой. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

До попытки самовыдвижения Майдуров работал электриком в краевом перинатальном центре. Два года назад он попытался баллотироваться на выборах в Госдуму от Барнаульского округа. Он вовремя подал необходимые документы, но не смог собрать достаточное количество подписей.

В апреле прошлого года Майдуров подписал контракт и пошел участвовать в спецоперации. В феврале этого года он вернулся с фронта, получив контузию и два ранения. На этих выходных мужчина покончил с собой — тело обнаружила родственница.

По словам близких электрика, в последнее время он находился в депрессии, переживал за своих товарищей и размышлял о необходимости вернуться в зону боевых действий. Против этой идеи резко выступала жена. У Майдурова остались две несовершеннолетние дочки.