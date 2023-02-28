На Алтае безработные родители держали двоих детей в подвале
На протяжении долгого времени дети не посещали школу и не проходили медосмотры
28 февраля 2023, 22:01, ИА Амител
В Алтайском крае передали органам опеки и попечительства двоих детей, а их родителей лишили прав, сообщает региональная ФССП.
Дети – брат и сестра, которым 14 и 12 лет – на протяжении долгого времени не посещали школу и не проходили медицинские осмотры.
"Безработные родители неоднократно предупреждались органами системы профилактики о ненадлежащем содержании несовершеннолетних детей. В результате Новоалтайский городской суд лишил их родительских прав", – рассказали в ведомстве.
Судебные приставы обнаружили детей в подвале дома, где проживали должники. После этого несовершеннолетних изъяли из семьи и передали органам опеки и попечительства.
Ранее в Алтайском крае осудили опекуна, которая истязала и доводила до самоубийства детей.
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