В Алтайском крае осудили опекуна, которая истязала и доводила до самоубийства детей

Женщина свою вину не признала, но суд счёл доказательства следствия достаточными и назначил ей реальный срок

21 февраля 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

55-летнюю жительницу Советского района осудили за истязание и доведение до самоубийства взятых под опеку детей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд назначил ей наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как установили следователи, в 2015 году женщина взяла под опеку двоих детей – девочку 2008 года рождения и её брата 2006 года рождения. С первых же дней она стала истязать несовершеннолетнюю, избивать, выгонять зимой на улицу раздетой, обливать холодной водой и иным образом причинять страдания. Отмечается, что девочка имела особенности в развитии.

Спустя год женщина отказалась от опекунства над девочкой, сославшись на её заболевания, и продолжила воспитывать её брата, над которым также стала издеваться.

"Опекун избивала и оскорбляла мальчика, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение", – заявили в пресс-службе.

В конце 2020 года, когда мальчик рассказал об издевательствах педагогу, ребёнка изъяли из семьи.

В ходе предварительного следствия опекун вину не признала, однако следователем СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимой наказание по двум статьям УК РФ в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.