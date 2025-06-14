На Алтае безработный рецидивист украл у односельчанки электросчетчик и сварочный кабель
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
14 июня 2025, 10:20, ИА Амител
В отдел МВД по Первомайскому району Алтайского края обратилась 53-летняя жительница поселка Сибирский с заявлением о краже имущества из нежилого помещения. Правоохранители раскрыли преступление.
Как сообщили в МВД региона, злоумышленник похитил электрический кабель, четыре головки блока цилиндра от двигателя, две скрутки сварочного кабеля, электросчетчик и дымоотводную трубу.
Ущерб потерпевшая оценила на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого – им оказался 53-летний безработный и неоднократно судимый односельчанин потерпевшей. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что сдал похищенное на металлолом.
Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а также возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Кража".
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