В Новоалтайске рецидивист украл в баре смартфон и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

03 мая 2025, 12:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новоалтайске злоумышленник украл у женщины телефон с ее рабочего места, сообщили в МВД Алтайского края.

44-летняя горожанка рассказала, что во время работы оставила на барной стойке смартфон и вышла выбросить мусор. Тогда же в заведение заходил неизвестный мужчина.

Позже потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 8 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали – им оказался 40-летний неоднократно судимый местный житель. Он во всем признался, похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".