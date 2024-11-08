На Алтае бизнесмен украл 1 млн рублей, выделенный на отлов бездомных собак
Мужчина подделывал документы о выполнении работ и получал оплату
08 ноября 2024, 14:20, ИА Амител
В Алтайском крае предпринимателя будут судить за хищение бюджетных денег "при реализации контрактов по отлову безнадзорных животных", сообщает региональный СК.
"С января 2021 по апрель 2024 года индивидуальный предприниматель заключал контракты с администрацией Михайловского района. Он обязан был выполнять работы по отлову животных, транспортировке, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и возврату на прежние места обитания", – рассказали в ведомстве.
Бизнесмен подделывал документы о выполнении работ и получал оплату. В итоге из муниципального бюджета он похитил более 1,1 млн рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.
14:23:36 08-11-2024
Зоошизы,адвоката ему наймите. Он же столько ваших блохастых спас.
10:06:21 09-11-2024
Гость (14:23:36 08-11-2024) Зоошизы,адвоката ему наймите. Он же столько ваших блохастых ... Речь идет не об убийстве животных, а о стерилизации. Очередное доказательство, безмозглые живодеры не способны думать, прежде чем писать комментарии.
14:32:01 08-11-2024
Не хочешь пёсиков ловить - отловлен будешь сам!
14:50:25 08-11-2024
Дюшу (коммуняку неверующего) спалили?
14:52:59 08-11-2024
Этапять!
15:06:36 08-11-2024
Странно то, что за такой период большой аж с января 2021 по апрель 2024 в администрации Михайловского района никто ничего не замечал, и продолжали заключать договор с мошенником.
20:20:59 08-11-2024
гость (15:06:36 08-11-2024) Странно то, что за такой период большой аж с января 2021 по ... Позвольте, но как же он служил в очистке?
04:24:00 10-11-2024
Гость (20:20:59 08-11-2024) Позвольте, но как же он служил в очистке?... Гаф!
16:35:51 08-11-2024
ЭТО (ранее работавший с предпринимателем в качестве наемного рабочего, а теперь решивший подсидеть бывшего работодателя) КОНКУРЕНТ СДАЛ ))))
17:01:22 08-11-2024
Звезду героя мужику!!! Только так и надо учить нерадивых администраторов уму разуму...Жаль спалили рано...А ведь могли эти бесполезно потраченные деньги пустить на что-то нужное для людей. Вон "скорым" финансирования не хватает...
18:26:45 08-11-2024
Дюша (17:01:22 08-11-2024) Звезду героя мужику!!! Только так и надо учить нерадивых адм... Если тебя не увезли, то не значит, что не хватает. А так - тяжела участь коммуниста на свалке истории - хоть собачками погреться.