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На Алтае бизнесмен украл 1 млн рублей, выделенный на отлов бездомных собак

Мужчина подделывал документы о выполнении работ и получал оплату

08 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае предпринимателя будут судить за хищение бюджетных денег "при реализации контрактов по отлову безнадзорных животных", сообщает региональный СК.

"С января 2021 по апрель 2024 года индивидуальный предприниматель заключал контракты с администрацией Михайловского района. Он обязан был выполнять работы по отлову животных, транспортировке, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и возврату на прежние места обитания", – рассказали в ведомстве.

Бизнесмен подделывал документы о выполнении работ и получал оплату. В итоге из муниципального бюджета он похитил более 1,1 млн рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Грозная собака / Фото из архива amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Собаки

Комментарии 11

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Гость

14:23:36 08-11-2024

Зоошизы,адвоката ему наймите. Он же столько ваших блохастых спас.

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Гость

10:06:21 09-11-2024

Гость (14:23:36 08-11-2024) Зоошизы,адвоката ему наймите. Он же столько ваших блохастых ... Речь идет не об убийстве животных, а о стерилизации. Очередное доказательство, безмозглые живодеры не способны думать, прежде чем писать комментарии.

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Гость

14:32:01 08-11-2024

Не хочешь пёсиков ловить - отловлен будешь сам!

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Гость

14:50:25 08-11-2024

Дюшу (коммуняку неверующего) спалили?

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Гость

14:52:59 08-11-2024

Этапять!

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гость

15:06:36 08-11-2024

Странно то, что за такой период большой аж с января 2021 по апрель 2024 в администрации Михайловского района никто ничего не замечал, и продолжали заключать договор с мошенником.

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Гость

20:20:59 08-11-2024

гость (15:06:36 08-11-2024) Странно то, что за такой период большой аж с января 2021 по ... Позвольте, но как же он служил в очистке?

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Гость

04:24:00 10-11-2024

Гость (20:20:59 08-11-2024) Позвольте, но как же он служил в очистке?... Гаф!

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Гость

16:35:51 08-11-2024

ЭТО (ранее работавший с предпринимателем в качестве наемного рабочего, а теперь решивший подсидеть бывшего работодателя) КОНКУРЕНТ СДАЛ ))))

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Дюша

17:01:22 08-11-2024

Звезду героя мужику!!! Только так и надо учить нерадивых администраторов уму разуму...Жаль спалили рано...А ведь могли эти бесполезно потраченные деньги пустить на что-то нужное для людей. Вон "скорым" финансирования не хватает...

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Гость

18:26:45 08-11-2024

Дюша (17:01:22 08-11-2024) Звезду героя мужику!!! Только так и надо учить нерадивых адм... Если тебя не увезли, то не значит, что не хватает. А так - тяжела участь коммуниста на свалке истории - хоть собачками погреться.

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