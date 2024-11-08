На Алтае бизнесмен украл 1 млн рублей, выделенный на отлов бездомных собак

Мужчина подделывал документы о выполнении работ и получал оплату

08 ноября 2024, 14:20, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае предпринимателя будут судить за хищение бюджетных денег "при реализации контрактов по отлову безнадзорных животных", сообщает региональный СК.

"С января 2021 по апрель 2024 года индивидуальный предприниматель заключал контракты с администрацией Михайловского района. Он обязан был выполнять работы по отлову животных, транспортировке, содержанию, лечению, вакцинации, стерилизации и возврату на прежние места обитания", – рассказали в ведомстве.

Бизнесмен подделывал документы о выполнении работ и получал оплату. В итоге из муниципального бюджета он похитил более 1,1 млн рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.