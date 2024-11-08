В Барнауле будут регистрировать и маркировать собак. Как именно и сколько стоит?

Рассказываем, куда обращаться, чтобы зарегистрировать свою собаку и поставить ей чип

08 ноября 2024, 07:40, ИА Амител

Грозная собака / Фото из архива amic.ru

С 1 января в Алтайском крае и его столице станет обязательной регистрация собак и их маркировка. Закон об этом приняли депутаты краевого Законодательного собрания. А еще есть федеральный закон об ответственном обращении с животными. Как его реализовывать, обсудили на межведомственном совещании в администрации Барнаула. Провел совещание глава города Вячеслав Франк.

Впервые слышу о регистрации собак в Барнауле. Что это вообще такое и зачем нужно?

4 октября 2024 года депутаты АКЗС приняли закон "О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными на территории Алтайского края", напоминает заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк.

В соответствии с этим законом уже с первого дня 2025 года в Алтайском крае станет обязательной регистрация собак. А также – их маркировка.

При регистрации и маркировке животного данные о нем и его хозяине будут вносить в специальную информационную систему, пояснили представители Управления ветеринарии Алтайского края. Делают это для того, чтобы можно было легко найти хозяина, если собака потерялась или ее украли. Также эта мера поможет наказать нерадивых хозяев за бесконтрольный выпуск животного. Власти рассчитывают, что итогом реализации закона станет снижение случаев нападения собак на людей.

А что такое маркировка собаки?

Маркировка животного ‒ это закрепление на теле или введение в тело визуального или электронного средства маркирования, содержащего идентификационный номер. Таким средством может быть чип или бирка, поясняют в администрации города.

Куда идти, чтобы зарегистрировать и маркировать собаку? Это платно?

Регистрация собак – бесплатна. Проводят ее краевые государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Алтайского края.

Пройти регистрацию можно уже сейчас в пунктах по адресам:

ул. Короленко, 109;

ул. Шевченко, 158.

А вот маркировка собаки – платная. И оплачивать ее придется хозяину собаки. Провести маркировку можно в любой ветеринарной клинике города.

А как будут проводить регистрацию собак в пригороде? Животное ведь не так просто вывезти в город

Этому вопросу уделили особое внимание. Возможно, будут организованы специальные мобильные пункты или выездная регистрация животных в пригородных поселках. Сейчас администрация города совместно с Управлением ветеринарии прорабатывают этот вопрос.

Что мне будет, если я не зарегистрирую собаку?

За неисполнение закона предусмотрена административная ответственность. Нерадивому владельцу животного грозит штраф в сумме от трех до пяти тысяч рублей.

А если я не успею до Нового года зарегистрировать собаку?

Закон предусматривает "переходный период" для тех, кто не успевает. Штрафные санкции за отсутствие регистрации начнут действовать с 1 июля 2025 года.

"Сейчас наша задача – проинформировать население о реализации нового закона. Все собаки должны быть зарегистрированы и внесены в систему учета. Здесь также важно донести до жителей, что теперь требования по регистрации и маркировке – это неотъемлемая часть процесса приобретения и владения собакой", – подчеркнул Вячеслав Франк.

А как власти будут бороться с бродячими собаками в Барнауле?

На решение этого вопроса в 2024 году было выделено более 16 млн рублей, сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Комитет по благоустройству заключил контракты на выполнение работ по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев.

Для более оперативного отлова создана вторая бригада, проведен конкурс на соискание грантов администрации города, предусматривающий создание мест для содержания животных в приютах и оказание услуг по бесплатной стерилизации собак. Победителем конкурса на соискание грантов стал приют "Ласка".

Вячеслав Франк поручил ведомствам в 2025 году заключать муниципальный контракт по содержанию животных без владельцев в течение более длительного времени, например, в течение 250 дней с момента поступления в приют. За это время собака должна обрести нового ответственного владельца, надеются в администрации города.

Бесплатную стерилизацию проводили только бродячим собакам?

Нет. Любой владелец собаки мог обратиться в "Ласку" с просьбой провести стерилизацию его животного. В рамках гранта была предусмотрена стерилизация 180 животных.

"Проведение бесплатной стерилизации в рамках грантовой поддержки стало очень востребованным. Всего за пять дней мы собрали заявки для стерилизации 180 животных, которые были предусмотрены грантом", – сообщила руководитель приюта "Ласка" Софья Куликова.

Андрей Курышин отметил, что в 2025 году конкурс на соискание грантов будет объявлен снова. Новые гранты будут предусматривать мероприятия по созданию новых мест для содержания животных и оказание услуг по бесплатной стерилизации.

Вячеслав Франк поручил рассмотреть возможность увеличить грантовую поддержку, в том числе в части маркировки.

"У нас еще остаются вопросы, которые предстоит проработать и решить, в том числе совместно с представителями управления ветеринарии. Тем не менее все принятые меры должны быть результативными. Необходимо минимизировать количество безнадзорных и животных без владельца на городских улицах, тем самым обеспечив безопасность наших жителей", – отметил в заключении совещания глава города Вячеслав Франк.

Напомним, в начале октября депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания приняли закон, в котором прописали обязательную регистрацию собак, работу пунктов временного содержания, а также условия, при которых агрессивную собаку разрешено умерщвлять.