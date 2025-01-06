На Алтае более ста спасателей обеспечат безопасность богослужений на Рождество

Сотрудники МЧС будут дежурить до самого конца мероприятий

06 января 2025, 17:05, ИА Амител

Рождество / Фото: amic.ru

В Алтайском крае около 160 сотрудников МЧС России привлечены для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений во время празднования Рождества. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Дежурство сотрудников МЧС России будет осуществляться до самого окончания праздничных мероприятий", – сказано в сообщении.

Накануне праздника специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели ряд профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности культовых объектов.

Особое внимание уделили проверке путей эвакуации, состоянию противопожарной защиты, исправности пожарной сигнализации и наличию первичных средств пожаротушения.

Спасатели также провели инструктажи и разъяснительные беседы с представителями духовенства, вручив им памятки с правилами пожарной безопасности.