На Алтае больной украл карту соседа по палате и почувствовал себя барином

Мужчина ездил на такси и раздавал водителю задания

19 ноября 2024, 17:20, ИА Амител

Банковская карта / Фото: unsplash.com / SumUp

Житель Шипуновского района находился на стационарном лечении в больнице. В один из дней он обнаружил в буфете чужую банковскую карту и забрал ее себе, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В выходной он решил съездить домой и вызвал такси. С водителем он договорился расплатиться заправкой автомобиля бензином.

"Когда таксист подъехал к заправке, мужчина протянул похищенную карту и велел рассчитаться за бензин и купить ему пачку сигарет. Водитель согласился", – рассказали в ведомстве.

Позже обвиняемый вызвал то же самое такси, чтобы вернуться в больницу. По пути он сказал водителю сходить в магазин за бутылкой водки, снова вручив украденную карту. Однако таксист не смог рассчитаться картой, хотя пытался и в других магазинах.

Вернувшись в больницу, мужчина выбросил банковскую карту в мусорное ведро. В этот же день к нему приехали сотрудники полиции.

"От полицейских мужчина узнал, что банковская карта принадлежала его соседу по палате. А оплата не проходила, потому что владелец карты заблокировал ее", – указывает пресс-служба.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде года лишения свободы.