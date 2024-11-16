В алтайском селе мужчина украл велосипед и попался полиции
Сельчанина уже судили за аналогичное преступление
16 ноября 2024, 10:47, ИА Амител
Фото: Mohammad Hoseini Rad / unsplash.com
В селе Кулунда Алтайского края мужчина украл велосипед и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД региона.
В полицию обратилась 36-летняя жительница и рассказала, что ее сын оставил транспорт без присмотра, а затем велик пропал. Ущерб составил больше 7 тысяч рублей.
По подозрению в краже полицейские задержали 41-летнего односельчанина, которого уже судили за аналогичное преступление.
Украденное имущество изъяли и вернули владельцу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража" и отпустили под подписку о невыезде.
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