В алтайском селе мужчина украл велосипед и попался полиции

Сельчанина уже судили за аналогичное преступление

16 ноября 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: Mohammad Hoseini Rad / unsplash.com

В селе Кулунда Алтайского края мужчина украл велосипед и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД региона.

В полицию обратилась 36-летняя жительница и рассказала, что ее сын оставил транспорт без присмотра, а затем велик пропал. Ущерб составил больше 7 тысяч рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали 41-летнего односельчанина, которого уже судили за аналогичное преступление.

Украденное имущество изъяли и вернули владельцу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража" и отпустили под подписку о невыезде.