На Алтае браконьер убил четырех лосей на 1,4 млн рублей

Злоумышленник приманивал животных солью в петли из металлического троса

26 марта 2025, 12:25, ИА Амител

Ловушка / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали браконьера в Топчихинском районе Алтайского края. В окрестностях села Листвянка мужчина приманивал лосей солью и охотился на них при помощи железных тросов, сообщили в МВД региона.

Сотрудники отдела по раскрытию экологических преступлений получили информацию о браконьерстве и в километре от населенного пункта нашли закопанные в снегу головы, шкуры, кости и другие останки животных, а также привязанный к дереву трос. Вскоре сыщики установили, что к преступлению причастен 29-летний ранее не судимый житель района.

Мужчина признался, что незаконно охотился на лосей с декабря 2024 года: делал петли из металлического троса и приманивал сохатых солью. Проверял ловушку каждое утро и вечер, и когда обнаруживал там добычу, то на месте разделывал тушу. "Ее части он закапывал в снег, а вечером возвращался с санками, на которых транспортировал мясо домой. Браконьер употреблял его в пищу самостоятельно, а также угощал родственников", – уточнили в ведомстве.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В общей сложности сельчанин убил трех самок и одного самца. Сумма причиненного государству ущерба составила порядка 1,4 млн рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.

В феврале в Петропавловском районе Алтайского края полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело.