На Алтае браконьеры убили несколько редких оленей
Сотрудники заповедника обратились в полицию
21 марта 2023, 10:00, ИА Амител
Во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя сотрудники Алтайского биосферного заповедника обнаружили следы браконьерства.
Две туши и останки ещё трёх добытых животных нашли в пяти километрах от границы с Тывой. "По предварительным оценкам и следам, которые были хорошо видны на снегу, нарушители заехали на снегоходе со стороны Тывы", – рассказали в заповеднике.
"Лесной северный олень доверчивый вид и подпускает к себе человека на очень близкое расстояние, чем воспользовались браконьеры и расстреляли стадо, пасущееся на пограничном хребте", – говорится в сообщении.
Госинспекторы заповедника заявили в полицию Улаганского района о произошедшем.
Специалисты отмечают, что северный олень обитает в Алтайском заповеднике только в удалённых, труднодоступных местах, путь к которым занимает зимой 8-10 дней в одну сторону. Из крупных копытных животных только они могут жить в столь суровых краях.
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