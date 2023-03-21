На Алтае браконьеры убили несколько редких оленей

Сотрудники заповедника обратились в полицию

21 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник

Во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя сотрудники Алтайского биосферного заповедника обнаружили следы браконьерства.

Две туши и останки ещё трёх добытых животных нашли в пяти километрах от границы с Тывой. "По предварительным оценкам и следам, которые были хорошо видны на снегу, нарушители заехали на снегоходе со стороны Тывы", – рассказали в заповеднике.

"Лесной северный олень доверчивый вид и подпускает к себе человека на очень близкое расстояние, чем воспользовались браконьеры и расстреляли стадо, пасущееся на пограничном хребте", – говорится в сообщении.

Госинспекторы заповедника заявили в полицию Улаганского района о произошедшем.

Специалисты отмечают, что северный олень обитает в Алтайском заповеднике только в удалённых, труднодоступных местах, путь к которым занимает зимой 8-10 дней в одну сторону. Из крупных копытных животных только они могут жить в столь суровых краях.