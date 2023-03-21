НОВОСТИЭкология

На Алтае браконьеры убили несколько редких оленей

Сотрудники заповедника обратились в полицию

21 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник
Фото: Алтайский биосферный заповедник

Во время экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя сотрудники Алтайского биосферного заповедника обнаружили следы браконьерства.

Две туши и останки ещё трёх добытых животных нашли в пяти километрах от границы с Тывой. "По предварительным оценкам и следам, которые были хорошо видны на снегу, нарушители заехали на снегоходе со стороны Тывы", – рассказали в заповеднике.

"Лесной северный олень доверчивый вид и подпускает к себе человека на очень близкое расстояние, чем воспользовались браконьеры и расстреляли стадо, пасущееся на пограничном хребте", – говорится в сообщении.

Госинспекторы заповедника заявили в полицию Улаганского района о произошедшем.

Специалисты отмечают, что северный олень обитает в Алтайском заповеднике только в удалённых, труднодоступных местах, путь к которым занимает зимой 8-10 дней в одну сторону. Из крупных копытных животных только они могут жить в столь суровых краях.

Комментарии 5

  • Гады!!!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Из статьи не понятно ради чего убили, у нас статьи теперь какие то недосказанные.
    21 марта, Гость   Ответить
  • С браконьерством у нас будет постоянная проблема. Сколько у нас егерей и охотоведов на район и сколько сидят в управлениях? Как у нас организована охрана среды обитания птиц и животных? Как применяются химикаты сельхозпроизводителями? Что человек делает в охотугодьях на снегоходе особенно когда много снега? В области охраны природы много проблем.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Несколько дней назад была статья про охотников, суть которой кратко,что только охотники заинтересованы в сбережении птиц и животных. Похоже это одни из заинтересованных заехали на снегоходах. Когда же наконец разрешат егерям отстреливать браконьеров? Как в национальных парках в Африке? Скоро уже всех животных изведут, мало того, что человек своей хоз.деятельностью уничтожает среду обитания и сокращает кормовую базу животным, так еще и браконьеры распоясались.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тоже ЗА то, чтобы егери имели право расстреливать браконьеров на месте. Иначе с этой поганью не справиться. Их надо уничтожать.
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров