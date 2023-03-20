В Алтайском крае спасли редкую краснокнижную птицу

Филина подстрелили в крыло

20 марта 2023, 14:30, ИА Амител

В Алейском районе Алтайского края спасли пострадавшего филина, который занесён в Красную книгу, сообщили в региональном Минприроды.

Информация об обнаружении животного поступила от местных жителей в общественную организацию "Ноев ковчег".

"Птица не могла самостоятельно летать, поэтому шансов выжить без помощи человека у неё не было", – рассказали в ведомстве.

Благодаря слаженным действиям волонтёров и сотрудников Росприроднадзора птицу оперативно доставили в Барнаул для оказания ветеринарной помощи. Как выяснилось, её подстрелили в крыло.

Филина уже прооперировали. Сейчас он проходит лечение и идёт на поправку, однако сможет ли он жить самостоятельно в дикой природе, сказать трудно.

"В случае если выпуск филина в природу будет угрожать его жизни, для него подберут новое место содержания", – добавили в пресс-службе.

Ранее в марте сообщили, что Красную книгу Алтайского края дополнили новыми видами птиц и насекомых.