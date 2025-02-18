На Алтае будут судить двух братьев-наркоманов, которые везли в машине два мешка конопли

Им грозит до десяти лет лишения свободы

18 февраля 2025, 16:27, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

В Майминском районе Республики Алтай будут судить двух братьев 40 и 50 лет, которые перевозили в салоне автомобиля заготовленную коноплю.

"В декабре прошлого года сельчане, являясь потребителями наркотических средств, решили заготовить одурманивающие вещества. С этой целью они приехали на автомобиле ВАЗ-21213 в окрестности села Камлак Шебалинского района, где сорвали верхушечные части дикорастущей конопли и, сложив их хозяйственные мешки, уехали", – рассказали в МВД региона.

По дороге домой автомобиль остановили полицейские, которые при досмотре нашли два мешка с марихуаной. В общей сложности у них было 774 грамма.

В ходе разбирательства братья пояснили, что собрали марихуану для личного потребления. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.